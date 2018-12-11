花蓮》「綻放．叢生」─彭雅美創作個展 蕨類創作享譽國際

2018年12月11日 17:05 中時 范振和

陶藝家彭雅美個展入口處「築夢小孩」的作品，彷彿述說陶藝一生的起點與不悔。（范振和攝）

陶藝家彭雅美特別展出花蓮0206大地震震碎的作品「生命初始」。（范振和攝）

陶藝家彭雅美透過蕨類創作，闡述花蓮壯濶美麗的大山大海。（范振和攝）

「綻放．叢生」─彭雅美創作個展的主題傑作，優雅且醒目。（范振和攝）

「綻放．叢生」─彭雅美創作個展，即日起至明年3月8日在花蓮縣石雕博物館展出，這一位至今內心仍住著「築夢小孩」的陶藝家，永遠充滿好奇，喜歡用陶土說故事，從蕨類創作中，展現旺盛的生命力。

陶藝家彭雅美2000至2010年間陶燈系列作品，獲慈濟靜思堂永久典藏展出，2011年後開始以「蕨類」系列作品參加國內外陶藝競賽，2014入選澳洲黃金海岸陶藝獎、2015獲台灣金陶獎評審特別獎、2016入選台灣國際陶藝雙年展、2017獲義大利國際陶藝競賽等，2017至2018獲邀總統府藝廊展出，2018並入選西班牙國際陶藝競賽，作品獲獲博物館館藏。

56歲的彭雅美認為，在自然界中卑微存在的蕨類，擁有旺盛的生命力，無論在海邊、山巔或河岸等看似絕望逆境，都能奮力生長、永不屈服，給人帶來無窮希望。因而她以此為主題，藉此鼓舞自己及觀者，無論人生多麼困頓，也能像蕨類般叢生綻放！

彭雅美此次展出25件代表作，其中10件為近年參加國內外陶藝競賽得獎的蕨類系列作品，作品中數不盡的蕨葉，都是她一片片手工捏塑，，是用身心與作品對話產生的經典。「手捏一片蕨葉沒什麼，但持續捏好幾萬片，就變成一種修行與信仰！」

在自己的故鄉花蓮舉辦個展，一直是彭雅美的願望。匯集40年陶藝創作生涯所有的美麗與感動，首站就選在石雕博物館，就從入口處「築夢小孩」開始，她引領大家一同感受美的饗宴。

就以「生命初始：Embryo#2」作品而言，今年2月6日她正在馬德里機場，接獲西班牙國際陶藝競賽主辦單位通知，作品從36個國家186位參賽者入選決賽，請她馬上將作品寄往西班牙，當下，她喜極而泣，多年來奔走歐洲陶藝競賽，終獲肯定。

然而，喜悅只維持幾個小時，隨即花蓮親友告知，花蓮發生大地震，這件作品幾近震碎，此時，她一樣淚流滿面，馬上返台開始重塑，3月15日前新作寄達西班牙，並獲館藏。「地震，是上天給的一場試煉

，讓我透過雙手，捏塑悲欣交集的一生，也讓世界看到花蓮！」

(中時 )