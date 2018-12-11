柑仔店、便利商店超級比一比！弘道不老店長初體驗

弘道老人基金會11日在溪湖邀請長輩體驗超商一日店長活動，不少老人家第1次進超商，感覺超新鮮。（鐘武達攝）

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弘道長輩體驗一日店長，學習結帳、開發票。（鐘武達攝）

叮咚…歡迎光臨！弘道老人福利基金會為鼓勵老人家多與外界互動，11日結合超商舉辦「不老店長」圓夢計畫，邀請長輩化身成店長體驗當老闆服務顧客與收錢結帳的滋味，不少習慣到「柑仔店」消費的長輩生平第1次進到便利商店，感覺怪怪的，卻也說「很有趣」。

弘道老人基金會表示，「柑仔店」是台灣鄉下最具人情味的生活物資供應站與聚會場所，但時代和生活型態轉變，24小時的便利超商已經逐漸取代柑仔店，但至今仍有許多長輩不習慣，還沒有到超商消費的經驗。

溪湖鎮西勢里長蔡福助11日帶了7名關懷據點長輩到7-ELEVEN溪湖門市體驗「不老店長」，其中就有6名阿公、阿嬤未曾踏進過便利商店的大門，這次初體驗都覺得很新鮮。

長輩們換上制服，逐一熟悉門市環境、商品及設備位置後立刻上陣，當有顧客上門發出「叮咚」聲 ，就高聲喊著「歡迎光臨」！客人離去前，還要為客人刷條碼結帳，遇到貨品賣完，更要接受指令完成補貨等任務；最後客人離開又是一聲「叮咚」，則要說「謝謝光臨！」

弘道基金會表示，今年10月起至12月，弘道與7-ELEVEN合作「弱勢獨居長輩共餐計畫」、7-ELEVEN更發起「把愛找回來」公益募款，全台5300多家門市將把募集的零錢匯聚為善款，協助獨居、弱勢、失能長輩送餐、共餐等服務。

(中時 )

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