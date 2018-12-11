贊美酒店連續4年耶誕節送愛 助128位學童圓夢

南科贊美酒店連續4年發起「暖暖耶誕贊美有愛」的公益計畫，共收集128位弱勢學童的心願卡，希望在耶誕前夕，號召旅客及社會大眾認養學童的心願禮物，幫教育資源不足的學童圓夢。（李其樺翻攝）

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南科贊美酒店連續4年發起「暖暖耶誕贊美有愛」的公益計畫，共收集128位弱勢學童的心願卡，希望在耶誕前夕，號召旅客及社會大眾認養學童的心願禮物，幫教育資源不足的學童圓夢。（李其樺翻攝）
南科贊美酒店連續4年發起「暖暖耶誕贊美有愛」的公益計畫，共收集128位弱勢學童的心願卡，希望在耶誕前夕，號召旅客及社會大眾認養學童的心願禮物，幫教育資源不足的學童圓夢。（李其樺翻攝）

南科贊美酒店連續4年發起「暖暖耶誕贊美有愛」的公益計畫，收集了包含善化、山上、大內以及官田等區，共計128位弱勢學童的心願卡，希望在耶誕前夕，號召旅客及社會大眾來當小朋友們的耶誕老公公，認養學童的心願禮物，幫教育資源不足的學童圓夢。

由贊美酒店所規劃的禮物募集活動，在各界的熱烈響應之下，今年正式邁入第四屆。飯店延續往年慣例收集孩童心願，由孩童親手寫在卡片上，懸掛於贊美酒店的耶誕樹上，等待有緣人發揮大愛，幫助學童完成夢想。

贊美酒店表示，「暖暖耶誕贊美有愛」募集活動從即日起正式展開，預計在耶誕節前夕舉辦一場禮物捐贈的儀式，並在當天中午邀請受贈孩童與家長，一同於飯店享用暖心耶誕宴席。希望透過眾人的力量，能讓這項活動的觸角擴及到更多區域，號召更多熱心民眾一同響應善舉。

(中時 )

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