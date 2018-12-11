昔日電玩小子 今是全國技藝賽金手獎第1

2018年12月11日 17:27 中時 鐘武達

達德商工校長許維純（左）與全國技藝賽金手獎第1名的陳閔致（右）。（鐘武達攝）

國中時因沉迷電玩、教育會考數學只有C的陳閔致，3年前進到達德商工資訊處理科就讀赫然啟發對程式設計的興趣，不僅學會設計遊戲程式，更以優異表現勇奪今年全國中等學校技藝競賽「程式設計」組最高榮譽金手獎的第1名。

達德商工在全國中等學校學生技藝競賽中除了陳閔致，包括車床組鐘正宇、美髮職類楊雅筑與美顏職類張竣儒總共榮獲4面金手獎，另外還有5面優勝及1面團體獎，校長許維純11日頒給獲獎學生與指導老師8000元到10萬元不等獎金，其中陳閔致更贏得赴國外企業見習的門票 。

家住埔鹽的陳閔致，國中小時每天都花超過3個小時在電玩，學業荒廢了，當時就有師長告訴他「喜歡遊戲不如創造遊戲」，他說，因為這句話，高二時便參加「程式設計」社團，並在老師指導與連串的磨練與比賽後，拿到這次全國賽的參賽權。

他表示，由於數學程度不好，訓練過程常遇到挫折，但有主任陳裕彬鼓勵、同學與學弟妹的幫忙，才重拾信心，且即使是假日，也都收起玩心埋首在電腦裡鑽研，這讓他更相信「成功是99%的努力」的道理。

許維純表示，蘋果執行長庫克曾說過「寫程式比學英文更重要」，中小學程式教育已蔚為國際趨勢，我國教育部也將「資科技」納入國高中必修課，為此她指示將成立另一個社團讓非資料處理科的學生也可以學習「基本的程式設計」，藉以提高學生的邏輯能力及解決問題的能力。

(中時 )