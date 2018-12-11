勇於追夢！胡智為小學三年級訂下站上大聯盟目標

2018年12月11日 17:21 中時 盧金足

旅美職棒球星胡智為（中）11日重返母校，回饋西苑高中棒球隊的栽培，勉勵球隊學弟努力精進球技。（盧金足攝）

美職投手胡智為返西苑母校（右），立委張廖萬堅偕愛心企業主捐贈出賽獎金。（盧金足攝）

立委張廖萬堅去年陪同旅美職棒球星胡智為返回母校西苑高中，募集百萬元捐給西苑高中棒球隊，更訂下只要在大聯盟上場比賽，每上場投球就捐3萬贊助金給母校，11日胡智為將企業贊助的出賽獎金捐贈西苑高中棒球隊，也勉勵學弟勇敢追夢，他在小學三年級就訂下站上大聯盟目標，未來努力朝向名人堂邁進。

今年胡智為總計在大聯盟上場五場次，11日張廖萬堅與市議員當選人林祈烽偕同胡智為返回西苑母校，將愛心企業家的15萬元捐贈給西苑高中棒球隊鼓勵學弟們努力踏實、勇於追夢。

一路看著胡智為成長，張廖萬堅說，胡智為是個非常自律的球員，掌握自己追求的目標，努力向前不鬆懈，明年胡智為在印地安人隊的表現，也會比照今年，只要他在大聯盟比賽中登板投球，贊助企業都會挹注出賽獎金。

胡智為當場表示，「我會全力爭取好成績，所得獎金全數回饋母校西苑高中！」

西苑高中校長吳茂林說，西苑棒球隊成立明年將滿20周年，張廖萬堅參與催生西苑棒球隊，對棒球的熱愛影響很多人，西苑高中培養出大聯盟球員，對西苑棒球隊是莫大鼓勵，未來會繼續推動基層棒球，培養更多的明日之星。

明年將轉入克里夫蘭印地安人隊的旅美職棒球星胡智為，以自身經驗勉勵學弟們，在棒球這條路上最重要的就是態度與自信，期許西苑球隊努力踏實，站上自己心中的大舞台。

胡智為本球季在大聯盟的坦帕灣光芒隊效力，多數時間都在3A球隊，在大聯盟共出賽5場，投出13局，奪下12個三振數，防禦率4.15，表現中規中矩。今年季末光芒隊宣布將胡智為交易到克里夫蘭印地安人隊。經紀公司表示，明年是胡智為在大聯盟極為關鍵的一年。

(中時 )