勞動紀錄片《宅配人生-任我行》首映 分享樂當宅配人

2018年12月11日 17:24 中時電子報 綜合報導

勞動紀錄片《宅配人生-任我行》7日在三創生活園區5樓CLAPPER THEATER廳舉辦首映暨座談會，今年度以物流業做為影片主題，透過鏡頭記錄三個不同類型的物流業勞工故事，真實呈現物流司機的工作樣貌及態度。勞動局副局長徐玉雪與導演洪敏智及三位影片主角親自到現場一同與民眾觀影，並在映後與民眾進行座談交流，分享他們的宅配人生。

在30分鐘的《宅配人生-任我行》影片中，三位不同類型的物流業司機分別是從事國際物流的運務員徐豪謙，在工作中能近距離感受到客戶收到期待的貨件時，自然流露出的幸福感，是支持他堅守崗位的理由，同時努力爭取升遷機會，面對新的挑戰，繼續勇往直前！

(右起)三位主角與勞動局副局長徐玉雪、洪敏智導演與民眾合照。

宅配暖男徐雨樓，從事機車物流的外務工作，喜歡騎乘機車送貨過程中自由自在的感覺，同時為了家庭努力工作並逐步朝向築屋的夢想前進。

王俊琪是傳統貨運司機，從辦公室的職場環境轉戰四處奔走的傳統運輸業，喜歡大自然的他，常藉由工作機會跑遍臺灣各地，看盡美麗的寶島，即使睡在後車廂簡單鋪設的小窩裏也甘之如飴，開著大貨車一邊工作一邊將沿途美景拍照打卡作為人生紀錄，正是他工作生涯與快樂人生的寫照。

因現代經濟活動頻繁，勞動局認為在企業積極提升勞動生產力及社會型態改變下，必須採輪班工作制的產業及工作型態日益增多，所以今年度拍攝《宅配人生-任我行》紀錄片，除真實呈現這群必須在假日或二十四小時持續性運作與提供服務的物流業勞工，其勞動現場的點滴外，並以寬廣的視角記錄主角們積極正向的工作態度與生活目標，傳達基層勞動者樂在工作的簡單幸福。 紀錄片除於7日在三創生活園區首映外，也可至勞動局勞動影音專區觀賞本片。網址：https://event.cts.com.tw/2018MyHappiness/搜尋2018勞動紀錄片《宅配人生-任我行》。

(中時電子報)