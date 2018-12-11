普悠瑪事故傷者指控不聞不問 台鐵喊冤

2018年12月11日 17:23 中時電子報 林郁庭

普悠瑪翻覆事件案發至今已一個多月，台鐵與罹難者家屬持續協調，卻不時傳出賠償金等糾紛，10餘名普悠瑪事故受傷者，今天前往台東縣議會陳情，希望議會能協助傷者成立自救會向台鐵求償確保權益，縣議會允諾組專案小組向台鐵要真相。與會者指控除了事故當天在醫院拿到5000元慰問金，事發至今快兩個月，台鐵都不聞不問，對此，台鐵台東車站站長楊舜安回應，台鐵事發後一直都在關心傷者。

針對與會者指控不聞不問，站長楊舜安回應，事發後台鐵都派了關懷人員前往關心，今、明天兩天就會分別在台東車站及花蓮工務段會議中心，邀台東與花蓮的傷者代表兩百餘人召開協調會，說明後續細部的醫藥費、賠償金如何請領。

楊舜安說「可能是關懷人員的說明不夠清楚，導致誤解」他表示台鐵有關心，否則「怎會有所有傷者名單及聯絡電話？如何邀集花東兩地傷者分別在花東兩地開會？」他說，台東站的作法目前是直接幫傷者的住院費繳清，其他還在醫療中的醫療賠償，今晚協調會中再更清楚討論。

10餘位普悠瑪事故受傷者當中，陳姓媽媽說，她的12歲國一女兒下巴被削掉，雖然然已經縫合，但是會不自主的流口水，他們不知道該怎麼辦。許姓民眾說，普悠瑪事故後，他手臂受傷，給我（新台幣）1000萬元，把我打成這樣，我也不要」，希望台鐵將生命擺在第一，不要再發生這樣的事。劉姓民眾則表示，他們要的是真相，希望台鐵給真相，不要逃避，火車交通是很重要的交通系統，在安全上應該比照飛安層級的重視，「怎麼會讓駕駛一邊開車，一邊排除故障」。

(中時電子報)