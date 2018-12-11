只有補鈣卻沒運動？ 調查：82％還是骨質疏鬆

2018年12月11日 17:28 中時 鄭郁蓁

台灣骨鬆肌少關節防治學會與台塑企業暨王詹樣公益信託今年舉辦行動障礙症候群全方位篩檢巡迴檢測，共計篩檢2086人，調查結果發現，沒有補充鈣質的人罹患行動障礙症候群的比例為74.7％；然而，平日有補充鈣質的人罹患行動障礙症候群的比例為82.8％。

此外，沒有補充維他命D的人罹患行動障礙症候群的比例為80.9％；而平日有補充維他命D的人罹患行動障礙症候群的比例則為67.7％，就結果而言，單只有補鈣對行動障礙症候群的防治並無顯著效果。

骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍表示，影響鈣質吸收的因素很多，包括飲食與運動，儘管單單補充鈣質或維他命D罹患行動障礙症候群的比例仍超過5成，但這並不表示民眾就不須補充鈣質與維他命D，對於平日有補鈣或維他命D的民眾，運動可再降低約2成行動障礙症候群的發生率，凸顯出預防行動障礙除了補鈣補D外，還必須配合運動才是關鍵。

高雄長庚醫院內分泌新陳代謝科主任陳榮福則提到，阻抗運動是增進骨骼與肌肉健康最有效方法，因為骨折住院病人，30~50%都合併蛋白質能量營養不良，而年輕人補鈣能吸收7至9成，到老年就剩下3~5%，若平時沒有運動，只要一摔倒臥床10天，肌肉就開始腿萎縮，建議一天可做50分鐘的「環狀運動」，一併提升心肺功能與肌耐力，改善身體柔軟度。

陳芳萍呼籲民眾應定期至醫院檢查骨骼與肌肉健康，尤其是身高縮減超過3公分、男性小腿圍小於33公分、女性小腿圍小於32公分與BMI超過24.8都要小心。

(中時 )