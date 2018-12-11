寒冬送暖 雲林夜光天使班「愛的關東煮」開跑

2018年12月11日 17:42 中時 張朝欣

歲末寒冬，夜光天使課輔班的學童最希望吃到熱呼呼的關東煮，縣議員蔡岳儒因此匯集社團、企業力量舉辦「愛的關東煮」活動，11日在北港鎮北辰國小開跑，將於1個月內陸續把充滿愛心的關東煮送到全縣近千名學童手中。

「愛的關東煮，夜光天使關懷行動」由國際同濟會雲林區、雲林家扶中心共同主辦，北港國際同濟會承辦，今年擴大舉辦，提供54個夜光天使班及弱勢學童課輔班近1000名小朋友，在寒冷的冬天裡享用熱乎乎的關東煮。

北港同濟會會長蘇茂德表示，愛的關東煮活動正式起跑，希望藉此讓小天使們感受到愛的力量並傳承下去。特別感謝同濟會雲林區11個分會協助舉辦，讓今年關東煮服務範圍更加廣泛，愈來愈多小天使能在寒冬中感受到社會的關懷與溫暖。

雲林家扶社工督導王耀慶說，雲林家扶中心幫助的2300個學童，有許多人在就讀國小時也是夜光天使課輔班成員，因此今年雲林家扶特別邀請就讀國、高中學生配合愛的關東煮活動，以吉他演奏向學弟妹們分享他們愛的故事。

縣議員蔡岳儒指出，今年的主題叫做「串聯愛心」，關東煮象徵一串串的愛心，藉此串聯各界進行「愛的關東煮」校園巡迴活動，自2011年從北港、水林、口湖3鄉鎮開始，至今已擴增到19個鄉鎮市，顯示大家對夜光天使孩子的關愛不斷持續擴大中。

(中時 )