「FUN心，有我陪你」助台南高關懷學生重返校園

2018年12月11日 17:46 中時 曹婷婷

愈來愈高比例學生對學校課業毫無興趣，選擇繭居在家或沉迷網路世界，為了更有效協助這群學生，維護就學權益，台南市教育局輔諮中心研發2個創新方案「FUN心，有我陪你」和「社區師傅」，結合社區友善店家與役男等社會資源，與輔諮中心一起為高關懷學生努力。

國小二年級「小猴」及同住家人皆疑似有智能障礙，全家與一條狗克難住在一個狹小、破舊髒亂的小屋，小猴打從小一就輟學，平常除了面對家人幾乎不開口，直到「FUN心，有我陪你」輔諮中心社工師與中輟教育替代役男到府陪他畫畫、引導遊玩，經過8個月陪伴，從最初蓬頭垢面、躺地上大哭，如今小猴已能打理自己，更難得的是終於在今年重回校園。

高關懷學生適性輔導一路走來，箇中甘苦不足為外人道矣，教育局推展創新方案「FUN心，有我陪你」及「社區師傅」，結合社區友善店家與役男等社會資源，與輔諮中心一起為高關懷學生努力。

一位多次中輟的國中生參加「社區師傅」方案，在壽司店工作體驗10周後，深深感受到「賺錢」對家庭經濟的重要，對未來有了不同想法，畢業後，選擇就讀高職產學合作水電員工班，正朝著未來成為正式職員而努力。

教育局表示，透過2個方案協助而成功走出家中踏入校園，或即使暫時無法順利回到校園，也仍可在社區中繼續學習的案例，不在少數，這些孩子的些微進步與改變，無法單靠一個人力量達成，需要藉由學校、社區協力合作。

(中時 )