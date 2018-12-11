你中鏢了嗎？這7個做菜壞習慣易致癌

做菜7個壞習慣增致癌風險。示意圖。（資料照片/許哲瑗攝）

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中時電子報

景氣差，工作壓力大，很多人用烹調紓壓，不過，做菜若有7種壞習慣，包括料理後不洗鍋接著使用、鍋中油冒煙時才下食物、不開抽油煙機或用完立即關掉等，都可能增加致癌風險。

《騰訊網》報導的7種可能會致癌的做菜壞習慣，如下：

1.料理後不洗鍋接著使用：鍋子表面可能附著油脂和食物殘渣，當高溫反覆加熱時，很容易產生「苯並芘」等致癌物質，建議每做完一道料理都應將鍋子清洗乾淨。

2.鍋中油冒煙時才下食物：油品過熱冒煙點可能已變質，產生各種致癌有害物質，也會破壞食物營養，建議以熱鍋冷油方式進行烹飪。

3.不開抽油煙機或用完立即關掉：油品在高溫下易產生有害物質，長期吸入這些油煙，將提高肺癌罹患風險，危害程度不遜於抽菸，建議炒菜時開抽油煙機，烹飪結束讓抽油煙機持續運作3至5分鐘，讓有害氣體完全排出。

4.做菜添加很多調味料：做菜時會放調味料添加風味，而無形中吃進不少鈉，長時間攝取，會增加高血壓和心血管疾病風險，建議做菜時只需放一點鹽或醬油、改用蔥薑蒜或花椒等調味，少用雞精、味精。

5.用回鍋油繼續炒菜：油品經過高溫加熱，油脂氧化劣變，產生大量的自由基與聚合物，如反式脂肪等，這類物質進到人體後，對肝臟或消化器官都有不良影響。

6.蔬菜先切後洗：蔬菜應該先洗再切，減少維生素C和其他水溶性維生素的流失。切好的菜應盡速烹調，以免營養素被氧化。

7.用同一塊砧板處理生熟食：處理生食時，食物中的細菌可能會殘留在砧板上，若之後又用於處理熟食，細菌就會透過砧板或菜刀汙染熟食，建議準備三塊砧板，用於切菜、切生食、切熟食。

(中時電子報)

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