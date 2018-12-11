強震倖存不倒酒 連續十年義賣讓愛延續

花蓮酒廠與理想大地將百瓶花蓮強震倖存的「紹興不倒甕」埋入地底典藏，將逐年義賣捐出做公益。（許家寧攝）

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理想大地度假村總經理康富雄將老酒放入地底典藏。（許家寧攝）
百瓶陳年紹興以時空膠囊搭祈願小卡埋進土裡隔絕，使其氧化發酵，讓老酒越陳越香。（許家寧攝）
活動吟唱詩歌愛的真諦，義賣所得也將捐出幫助花蓮弱勢。（許家寧攝）
花蓮理想大地與花蓮酒廠聯手做公益。（許家寧攝）

花蓮0206強震導致花蓮酒廠窖藏「陳年紹興」不敵劇烈搖晃震損碎裂逾萬甕，酒廠搶救發現仍有酒甕屹立不搖宛如「不倒翁」，11日與理想大地度假村合作將百瓶「紹興不倒甕」以時空膠囊方式埋進土壤，預計每年挖出10瓶義賣捐助弱勢，用愛讓「花蓮不倒」。

台灣菸酒公司花蓮酒廠今年存放著1萬多甕逾20年的陳紹，2月時遭遇花蓮強震傾倒一地，損失超過2億元，花蓮強震過後10個月，台酒將倖存不倒酒甕分裝，以達摩不倒翁意象設計命名為「不倒甕」，象徵震後猶如「不倒翁」般百折不撓、屹立不搖。

台酒花蓮廠今日與花蓮理想大地渡假飯店合作，啟動「不倒甕‧愛不倒」活動，將100瓶老酒異地典藏，理想大地總經理康富雄以時空膠囊搭祈願小卡一一將陶瓷酒瓶埋進土裡，並放入石塊密封與土地隔絕，讓其慢慢氧化發酵，讓老酒越陳越香。

康富雄表示，理想大地深耕花蓮，今年以「愛」為核心，透過實際活動，落實社會企業責任，如上周至黎明教養院贈送聖誕薑餅屋，也與二手商店「五味屋」合作，號召到花蓮遊客隨手做公益，未來還有「不倒甕」義賣，歡迎明年一起來喊價做愛心。

台酒花蓮廠副廠長徐明國說，感謝理想大地和花蓮酒廠聯手做公益，這百瓶象徵花蓮不倒的陳紹不倒甕，酒廠除每瓶提撥10％作為協助花蓮震災捐助金，日後紹興不倒甕義賣所得，理想大地也會全數捐給弱勢團體，讓愛心無限延伸。

(中時 )

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