長榮深耕高雄放眼全球 簽第七貨櫃碼頭租約

2018年12月11日 17:45 中時 劉宥廷

長榮海運持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地，11日與台灣港務公司簽署高雄港正建造中的第七貨櫃中心5座碼頭租約，宣示將同步投資發展全球海運市場；未來該碼頭提供自動化裝卸貨櫃操作等設施，年裝卸能量達400萬TEU。

高雄港第七貨櫃中心總投資金額（含民間投資）共新台幣420億元，總長度達2415公尺、水深18公尺的新式深水貨櫃碼頭，可同時提供5艘2.2萬TEU超大型貨櫃輪靠泊裝卸，年裝卸能量達400萬TEU，且有自動化操作運行的設計，未來將配置先進前後線機具設備，可提升裝卸作業效率，對於高雄港鞏固貨櫃樞紐港地位助益極大。

長榮海運董事長張正鏞和港務公司董事長吳宗代表簽字雙方碼頭租約；長榮海運自1986年起即在高雄港經營專用貨櫃碼頭迄今，目前承租79至81及115至117號共6座碼頭，去年貨櫃裝卸作業量達360餘萬TEU，佔高雄港35%，是高雄港最大貨櫃航商。

長榮海運為全球主要貨櫃航運公司，為順應船舶大型化的海運趨勢，持續進行船隊汰舊換新計劃，已開始營運2萬TEU超大型貨櫃輪，並以高雄港為母港，而第七貨櫃中心優越的碼頭條件，正是該公司未來發展的需要。

據悉，新海運聯盟重組後，長榮海運與法國達飛海運集團（CMA CGM）及中國遠洋海運集團(COSCO)組成「海洋聯盟」（Ocean Alliance），藉由航線聯營提升營運範圍及作業效能；港務公司也盼藉這次碼頭租約吸引超大型貨櫃船到靠，持續爭取新航線及轉口貨源，再創高雄港另一個成長高峰。

(中時 )