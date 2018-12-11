慈濟失去手腕的志工蕭桔姝 不怨天尤人用「心」做環保

▲工作意外失去右手腕的環保志工蕭姞姝，因心無礙，天天成為快樂的環保志工。（楊樹煌攝）

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▲慈濟環保志工蕭姞姝，失去右手腕變義肢，每到環保站時就會將義肢再換成機器手臂。（楊樹煌攝）
▲蕭姞姝的右手腕雖然是義肢裝上機器手臂，但環保工作還是難不倒她。（楊樹煌攝）

慈濟基金會今15日在草屯聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，與會環保志工蕭桔姝分享，30多年前因工作失去右手腕，遇上這樣人生難題，她只感念人生無常，不怨天不尤人，反而更積極樂觀面對人生，用「心」做環保「手」護大地，被譽為是志工人品典範。

65歲的環保志工蕭姞姝，30多年前小孩才周歲，她卻在工作中意外失去右手腕，被迫換上義肢及機器手臂，她說，當時心情沮喪，無法接受這種殘酷的事實，可是想起家中經濟與幼齡孩子，只得重新鼓起勇氣，勇敢面對現實。

雖然右手是機器手臂，但蕭姞姝依然把家中整理得有條不紊，她深信「有佛法就有辦法」及抱持堅不放棄的理念，最後所有難題全都逐一克服，並也成為習以為常的事。

提起擔任環保志工，她說，20多年前與朋友閒談中，得知草屯「新天地」大賣場，有群志工在做資源回收，她不畏懼雙手不便，隻身前往報名參加，在做的過程中，常看到有位80多歲志工，總是從頭做到尾，工作結束要起身，就要請旁人協助，扶她站起來，逐漸才了解，深受老人病苦的痛，自己手腕又算什麼。

蕭姞姝表示，她很喜歡自己騎著機車，到她想去的地方，到環保站時，就會將義肢換成機器手臂，她說，在環保站與其他志工互動，既愉快又溫暖，雖然大家因工作用心投入，少有言談，不過擔任環保志工已20多年，這裡永遠是她生活中最快樂的泉源，因回收站的點點滴滴，總是讓她充滿感恩與惜福。

(中時 )

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