奧客鬧場警方吃案？ 航警：無人提告

鄭姓旅客（右二）情緒失控，將行李箱砸向華航櫃檯。（擷取畫面）

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中時

桃園機場日前發生旅客情緒失控，拿行李箱怒砸華航地勤櫃台，雖然事後該名旅客當面道歉，華航也因無人受傷及財物損失，於是雙方和解並未提告鬧事旅客，但是網友爆料航警處理態度消極，拒絕備案，航警局11日澄清，雖然當事人當場表示已和解不提告，但警方事後已將事發經過詳載在工作紀錄簿。

航警局表示，本國籍鄭姓男子7日晚間搭機抵達桃園機場，由於當時機坪已滿，班機只能停在二線機坪，並由接駁巴士將旅客載回航廈；加上提領行李轉盤又臨時更改，讓購買商務艙機票的鄭男認為，沒有享受到該有的禮遇及便捷，一時怒火中燒情緒激動，才會向櫃檯地勤人員抗議，並把行李箱砸向櫃檯，雖然沒人受傷，但是電腦螢幕被砸中落地，地勤人員隨即報警處理。

航警到場後立即制止鄭男，並調閱現場監視器畫面還原事發經過，鄭男事後自知理虧，並向地勤人員道歉。雖然鄭男的大動作嚇壞地勤人員，但前來處理的華航現場主管認為，既然無人受傷，被砸摔的電腦螢幕也正常運作，因此當下決定不提告對方，但是希望航警針對此事「備案」。

航警局說，由於雙方的爭執屬於告訴乃論，如果當事人已私下和解不提告，員警也無須進一步處理，但事後警方會將過程紀錄在工作紀錄簿登記備查，如果日後當事人提告，這份紀錄將成為有力佐證。

反之，如果當事人決定提告，警方就會依規定正式受理，並開立報案三聯單，且「備案」一詞只是一般民間用語，並非法律用語；而航警事後也已將事發經過記錄在工作紀錄簿中，爆料者應該是不熟悉法律程序，才認為警方拒絕「備案」。

(中時 )

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