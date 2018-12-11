預防失智不能等退休後 要提早從這年紀開始

2018年12月11日 17:51 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

預防失智不是只靠退休後每天打麻將，而是現在從各方面開始做起。

預防失智是現在不做，將來會後悔的事。研究指出，只要能把失智延後5年發病，2020年就可以減少一半的新增個案。

控制血壓是預防失智症最重要的方法。

曾應台灣失智症協會之邀來台演講的澳洲失智症協會理事長楊羅伯（RobertYeoh）指出，雖然在失智症中阿茲海默症約佔60％、血管性失智症佔20％，但高血壓是這兩者共同的危險因子。

有些人即使記性還好、手腳也俐落，從臨床來看沒有症狀，但腦部已經多處小洞梗塞，千瘡百孔。

《荷蘭鹿特丹腦部掃瞄研究》發現，腦部有小洞梗塞的人平均在4.2年後會有5％的人中風，是無小洞梗塞者的5倍。在3.6年後會有3％的人失智，是無小洞梗塞者的2.3倍。

「即使40歲躲得過中風，60歲也躲不過失智，」台大醫院精神科主治醫師黃宗正說。

對心臟好的，對腦也好。

例如《康健》常常推薦的地中海飲食，多吃蔬果、豆類、深海魚、堅果，以橄欖油為主要的油脂來源。

鍛鍊身體對大腦也很重要，別忘了大腦也是個器官。台大醫學院神經科副教授邱銘章建議，中年以後就要開始維持每週2～3次的運動習慣，走路、爬山、游泳、瑜伽、太極拳，什麼運動都好。

台灣失智症協會理事長陳榮基自稱自己是BMW一族：公車（Bus）、捷運（MRT）、走路（Walk）。

大腦是用進廢退的，培養富創造力的興趣，如畫畫、寫作、烹飪、園藝、編織縫紉等。也要積極將「變化」帶進生活來，如學個新的語言、新的樂器、認識新朋友、加入新的社團、學習新的運動等。

然後也要避免讓你變笨的生活習慣，如高脂飲食、下班後只是盯著電視或電腦、懶得動又抽菸。

聽起來都是老生常談，但如果不一一照著做，得不償失的可是自己。

(中時電子報)