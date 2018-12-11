《中時晚間快報》九二共識風波 韓國瑜挺吳寶春

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綜合報導

◎九二共識風波 韓國瑜挺吳寶春

吳寶春「九二共識說」惹議，高雄市長當選人韓國瑜助陣救援，據準高雄新聞局長王淺秋表示，由於吳寶春是屏東出身的子弟，又是高雄的在地廠商，韓國瑜一定會出來聲援，更認為政治應該放一邊，全力拚經濟才是重點。

◎元旦連假首例 國道0至10時免收費

交通部高速公路局今（11）日表示，元旦四天假期中，今年12月29日到31日0時到5時，國道夜間全線暫停收費，元旦當日免收費時段則延長5小時，從0點到10點，創下首例。學者則批是變相鼓勵用路人安排一日遊，可能讓塞車現象提早發生。

◎小英講話了! 2021年機車全面加裝ABS喊卡

總統蔡英文今早表示，明年元旦起新款新機車須加裝安全設備，恐增加民眾負擔，要求行政部門重新考慮再實施。交通部代理部長王國材下午表示，明日下午將與機車業者討論降價方案，且將暫緩2021年全面加裝的實施日期。對此學者直呼「太可惜」，直說「總統應是剛選完特別在意選民聲音」。

◎蕭秉治獻母子壽桃 小淳驚喜開吃

「日本綜藝天王」田村淳（小淳）領軍的日本視覺系樂團「jealkb」與蕭秉治10日聯手在台灣開唱，最後蕭秉治準備大驚喜，秘密送上母子壽桃為小淳和鼓手ELSA慶生，看到大壽桃裡面藏著小壽桃，小淳覺得新奇，更直接在台上吃起小壽桃，直誇「好吃」。

(中時電子報)

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