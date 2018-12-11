馬尼拉直擊／「水行俠」聊到一半脫了！露大肌肌原來為這樁

傑森摩莫亞、安柏赫德和溫子仁出席馬尼拉亞洲記者會。（華納兄弟提供）

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傑森突然脫衣綁頭髮，引起媒體關注。（華納兄弟提供）
安柏赫德表示雖然還不知道梅拉公主是否能有個傳電影，但和傑森同樣樂見其成。（華納兄弟提供）

「DC宇宙」新作《水行俠》11日在馬尼拉舉行亞洲記者會，導演溫子仁（James Wan）攜「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）及「梅拉公主」安柏赫德（Amber Heard）出席，安柏一襲白色長洋裝，美腿若隱若現成為全場「嬌」點，溫子仁則妙語如珠，傑森在一連串全球宣傳行程後稍露疲態，但不忘用家鄉夏威夷的「Aloha」手勢問好，會中還突然脫外套大露臂肌引關注，原來是為盤起一頭長髮，瞬間換造型能力一流。

3人現實中是否曾被視為超級英雄，傑森笑言：「大概是我的孩子們，不過也就這幾年了吧！」溫子仁則搞笑裝感傷表示：「我沒孩子，可能只有2隻狗把我當英雄。」台下有人大喊他執導恐怖片系列《安娜貝爾》，他也笑認是成就這位西洋鬼后的英雄：「是的，還有安娜貝爾。」談到想擁有的超能力，傑森表示當然想和電影角色一樣，安柏卻帥氣回應：「寧願當一個普通人。」

安柏擺脫性感形象，在片中飾演梅拉公主大展英雌風範，有機會像《神力女超人》拍個人電影？安柏表示一切還未知，但也強調娛樂圈仍極缺乏才智兼備的主要女性角色，傑森主動接話，提到漫威世界也拍出《驚奇隊長》，期待更多女超級英雄個傳誕生。至於《水行俠》是否拍續集？傑森樂見其成：「如果獲得好成績，我們當然會盡力做下去！」該片12日全台上映。

(中時 )

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