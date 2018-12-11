外遇多疑小王 人妻遭拍「愛愛情慾片」散佈親友

2018年12月11日 17:54 中時電子報 柯毓庭

ㄧ名29歲就讀高職夜校的林姓保全，日前與大他10歲的已婚李姓保母發展婚外情，後林男懷疑李女另有其他男人，竟為了報復李女，竊錄2人做愛過程後剪成影片，並傳給李女的先生及親朋好友欣賞，李女氣得向新竹地院提告林男並求償百萬，後新竹地院判賠40萬元。

據《自由》報導，林男於去年7月間趁2人在住處房間愛愛時，以微型攝影機竊錄2人性行為過程，1個月後再將竊錄畫面剪成影片並存在隨身碟，交給李女老公，害李女被離婚並控通姦罪判刑3個月。後林男更將影片上傳Youtube網站，並透過臉書司訊散佈給李女親友觀看。

林男後以簡訊傳送竊錄影片截圖給李女，李驚覺被偷錄，要求林將影片交出，卻反遭林恐嚇「你只要平順去過你的日子，不要在去傷害任何人…只要大家相安無事，不再受妳的欺瞞、傷害，ㄧ年以後我會把它刪除…不可能把影片還給你…放心，只要大家相安無事，我絕對不會拿影片來對你怎樣…」。李女後決定提告林男並求償100萬元。

李女表示，林男所為不僅使她名譽掃地、承受他人的流言蜚語外，她的保母工做更因此被迫停擺，甚至因擔心影片外流，內心承受巨大壓力，致長期失眠並需前往精神科就診。

新竹地院審理後，依照散佈竊錄非公開活動罪與恐嚇危害安全罪，判處林男有期徒刑6月，民庭法官則判決林男需賠償李女40萬元。

(中時電子報)