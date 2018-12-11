台大緩和醫療有成 家屬感恩分享

已故病友「阿德」是素人畫家，媽媽林淑紅（左）捐贈阿德生前作品《提琴手》給台大醫院雲林分院緩和醫療病房，院長黃瑞仁一起揭幕。（許素惠攝）

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台大醫院雲林分院緩和醫療病房10周年，病友家屬分享感恩。（許素惠攝）
台大醫院雲林分院緩和醫療病房為每位病友製作生命史冊，連志工也感動。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院緩和安寧醫療10年來服務逾1500人次住院病患，讓百餘位外出遊子在故鄉走完最後1哩路，完成落葉歸根心願，家屬11日分享已故家人的生命故事，贈畫感謝醫療團隊照護、陪伴親人走完人生旅程。

院長黃瑞仁指出，該院整合醫療、心理、社會及靈性等層面關懷提供安寧服務，同時也有完善的居家安寧照顧，陪伴眾多病友有尊嚴地走完最後一程，持續10年，意義不凡。

已故呂先生是敦厚的麥寮人，太太分享先生的生命故事書與珍貴影片，鼓勵病友把握並珍惜時間共享天倫之樂，讓生死兩相安。

已故35歲素人畫家阿德在生命最後幾年展現繪畫天分，畫作充滿熱情，媽媽林淑紅捐出他生前遺作《提琴手》給該安寧病房，除了感謝醫護團隊外，也藉以鼓勵正與病魔纏鬥的病友，以愉悅的心譜出生命樂章。

緩和病房主任黃建勳表示，該院安寧居家服務使急診率低於10％，大幅減少醫療資源消耗並免受折磨，逾半個案能在家善終，在宅往生率高於全國平均數，更高於鄰國日本，因而獲頒「SNQ國家品質標章」。

(中時 )

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