記錄家鄉風土民情 官田中小生拍微電影

2018年12月11日 17:59 中時 劉秀芬

為了推動在地文化及水圳教育，台南官田區的國中小學成立水圳聯盟，融入課程並舉辦各項活動，其中影像紀錄課程讓學生透過鏡頭記錄家鄉風土民情，11日於官田國小發表5部學生拍攝的微電影。

官田區嘉南國小、官田國小、隆田國小、渡拔國小、官田國中、官田區公所及台南市文化資產管理處於105年組成「水圳教育聯盟」，從認識嘉南大圳開始，讓學生帶著攝影器材踏出校園，記錄自己對嘉南大圳的發現。107學年度影像紀錄課持續帶領學生記錄家鄉在地的故事，讓孩子們自己找出他們關注的議題。

而各校參與的學生透過實地的訪談，陸續完成了《菱角粿阿嬤》、《有機農業達人許玉燦》、《鄉村故事旅棧陳媽媽》、《南藝大瑀柔姐姐》及《渡仔頭北極殿與五庄王繞境》5支影片，影片也都已於YouTube上架。

影片製作過程中，學生除了學習攝影、剪接、採訪、配音技巧，更藉此明白生活中接觸到的水圳、產業與人之間的連結與互動。官田國小學生說，他們注意到受益於豐沛穩定灌溉水的官田農作─菱角，以及衍生出來的特色小吃菱角粿，特別採訪菱角粿阿嬤─林沈月香女士，對阿嬤手工拌米漿及傳統大灶炊粿的堅持很佩服。

文資處表示，對於學校積極參與文化資產傳承的高度肯定，也感謝一路陪伴並支援「水圳教育聯盟」的嘉南農田水利會以及所有受訪者。未來水圳教育聯盟將持續帶領學子一起共同關懷、發掘、保存、承續嘉南大圳的水圳記憶。

(中時 )