《妙法蓮華經》精煉成詩 蘇文慶譜寫《衣裡明珠》

2018年12月11日 18:12 中時 趙靜瑜

所有眾生皆可成佛，詩人愚溪以詩精煉九萬餘字《妙法蓮華經》，由作曲家蘇文慶譜曲《衣裡明珠》，將在蘇文慶專場音樂會呈現。蘇文慶表示，以詩為詞的創作，樂曲不但要兼具文字、詩意，「也要確認語韻與音韻是否可以相合，和器樂曲比起來更加困難。」

蘇文慶說，國二時參加學校國樂社，基隆老家後山有座十方大覺寺，裡面住著一個居士，十八般武藝兼備，不但拉胡琴、吹笛子；左腳還可以踏板、右腳裝爵士鼓的鈸，「我很驚訝，就常常帶著笛子跟他去演奏，這彷彿是一種冥冥中的緣分，日後因緣際會，也寫下許多受宗教團體委創的佛教音樂。」

蘇文慶集演奏、指揮、作曲於一身，作品橫跨宗教音樂、傳統音樂、戲劇、電影、舞臺劇、音樂劇等領域，樂作經常被各樂團演出，《風獅爺傳奇》、《噶瑪蘭》以及合奏曲《詠江南》等都是國樂界必備曲目，堪稱國樂界最重要又多產的代表性作曲家之一。創作之外，蘇文慶任教多所大學國樂系，傳承所長；現任中華民國國樂協會理事長，打造國樂溝通平台。

「雖然我會指揮，會演奏，但我最大的熱情還是在創作。」今年正逢蘇文慶60歲生日，台北市立國樂團特別為他舉辦專場作品音樂會，蘇文慶說，他最早的作品專場音樂會，也正是在民國69年由北市國為他發表，「我當時國立藝專畢業，服完兵役，就進入北市國工作，負責笙與嗩吶的演奏。」後來他陸續到了香港中樂團、台灣國樂團工作，參與臺灣國樂發展，不遺餘力。

創作多年，始終靈感十足，蘇文慶一天總能創作四到五小時，他說雖然電腦打譜已經是主流，但還是喜愛手寫，一顆音符一顆音符刻出心裡的聲音，「作曲家的樂譜是密碼，作曲家的點點滴滴，所思所想，喜好，都在那些音符之間被看見。」蘇文慶說，他也堅持著每一首創作都要有風格上的不同，編制上的突破，音色上的創新，「希望可以繼續感動樂迷，也可以對於國樂界有所貢獻。」

時隔將近40年，北市國再度為蘇文慶舉辦音樂會，蘇文慶選了新進創作，「最老的是《衣裡明珠》單樂章，最新作品就是北市國委託的《富貴花開》，這次將作世界首演。」蘇文慶表示國樂團作品的確不好寫，「因為國樂器的個性獨立性太強，國樂團的編制又不夠完整，比如彈撥樂器若沒寫好，演奏家演奏時一點都聽不見，如何徹底發揮國樂器性能，是作曲家很大的挑戰。」

「衣裡明珠—蘇文慶作品音樂會」將於12月23 日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )