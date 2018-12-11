賴揆與六大工商團體座談 政府已體認拼經濟急迫性

2018年12月11日 18:12 中時 張理國

行政院長賴清德今天邀集工商團體召開「最新經濟策略座談」，賴揆表示，未來2至3年是台商回台關鍵時期，政府已體認到各界對於拚經濟的共識與急迫性，行政團隊將以最負責的態度，持續傾聽各界建議，提出經濟政策，提升台灣國家競爭力。

賴揆與三三企業交流會、全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會，以及工業區廠商聯合總會等理事長座談，就台灣最新經濟策略交換意見。據了解，選後賴揆表達辭意，在活動中有工商大老對賴揆拼經濟讚許有加，拍照時還不斷說「院長加油」，還有工商界人士對賴揆請辭感到不捨，暗示「這麼好的政策一定要有人執行」，但賴揆僅微笑以對。

賴揆致詞時首先感謝各工商團體，長年以來為台灣經濟打拚，同時宣示政府施政不會中斷，只要是對人民、對產業有幫助的政策，都會持續推動。賴揆表示，今日針對政府最新經濟策略，與各工商團體座談、廣泛交換意見，是一項創舉，除聽取各界建言外，也展現政府重視民意的施政態度。

政院表示，今日座談首先由國發會、經濟部分別報告「歡迎台商回台投資行動方案」、「新經濟移民法（草案）」以及相關措施研議情形。其中，「歡迎台商回台投資行動方案」已在今（107）年11月29日行政院院會通過，將以廠商需求為導向，針對有意回台投資廠商，打造客製化單一窗口服務；「新經濟移民法（草案）」也在今年11月29日行政院院會通過，正送請立法院審議，預期將可充裕專業人才，填補中階技術人力缺口。

在行政部門說明政府最新經濟政策後，各工商團體代表踴躍發言，提出許多寶貴建議，期勉政府在既有的政策基礎上，持續優化企業經營環境，帶動民間投資，促進台灣經濟持續成長。

三三企業交流會指出，美中貿易衝突可能還會持續一段期間，雖然短期政府已經針對五缺、歡迎台商回台投資等制訂相關措施，但建議中長期仍然要有更具體規劃，協助我國企業轉型升級。此外，三三企業交流會也鼓勵政府，未來應該用更溫暖的態度，與企業及人民溝通，讓各界感受政府協助解決問題的誠意，例如在環評制度與一例一休修法過程，政府應充分溝通，非核家園時刻表也應審慎訂定，以免影響供電穩定。

全國商業總會強調，服務業占我國GDP比重達六成以上，政府應該提出更多協助服務業發展的政策。以觀光發展為例，台灣有許多美麗觀光景點，但可開發土地有限，政府應該善用台灣獨特的天然資源，開發更多具人文與文化特色的觀光景點，大力發展觀光。此外，針對立法院審議中的「新經濟移民法（草案）」，商總建議草案第21條薪資門檻設定太高，恐使中南部科技以外其他產業難以適用，建議調降。

全國工業總會表示，目前全國最大共識就是拚經濟，期許政府以拚經濟為中心思想，凝聚各界共識，提出政策。工總指出，租稅是影響投資的關鍵因素，建議政府應審慎檢討海外資金回流相關稅制，以及內外資股利所得稅率不一致等問題；並建議放寬工業區土地容積率、有條件開放外勞核配比率上限至50%、延長產業創新條例租稅優惠，以及擴大推動iPAS產業人力鑑定等。

工業區廠商聯合總會表示，中央與地方政府必須更緊密合作，方能落實讓民眾有感的產業政策，並建議政府在「勞動事件法」立法通過後，妥善制訂相關施行細則，以免影響企業經營與勞資關係。此外，該總會也以愛沙尼亞推動數位化政府為例，建議台灣應更重視數位經濟的推動，以充分展現小國優勢。

工商協進會建議，政府應務實評估能源政策，在兼顧環境永續與經濟發展前提下，追求燃煤、燃氣、核能與再生能源發電的最適占比，並持續推動融入區域經濟整合，例如洽簽自由貿易協定（FTA）、爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等，協助國內產業擴展海外市場。此外，工商協進會也針對「公司法」的股東會召集門檻過低，貨物稅與印花稅等不合時宜稅制，以及聘僱外勞的產業別限制等，提出相關建議。

全國中小企業總會表示，中小企業本身資源相對較弱，建議在中小企業信用保證基金已提供保證、分攤風險下，政府可與銀行業者協調，給予更多資金協助。此外，中小企業面臨傳承與創新的問題，造成企業成長停滯，希望政府協助導入人工智慧、整合中小企業第二代，帶動轉型成長。

在工商團體代表建言後，賴院長指示相關部會簡要回應，並於會後以書面回復。賴揆指出，「智慧政府」是政府接下來努力的政策方向，以發行eID為例，將提供人別辨識（身份識別），但不會用來儲存個人資料且將與個資脫勾，並介接運用各項民生服務。

(中時 )