克服不孕 蒼井空驚喜宣布：我要當媽媽了

蒼井空來台舉辦感謝會，首次與DJ老公同行現身記者會。(好朋友工作室提供)

友善列印
中時
溫博鈞
蒼井空曾透露自己卵子發育不佳。(取自微博)

藝人蒼井空來台舉辦感謝會，首次與DJ老公同行現身記者會，一開始在蒼井空未出場前一位DJ在台上打碟，舞台大大投映蒼井空的各種風情，猶如豪華晚餐秀。

一身華服、猶如公主般的蒼井空出場後，立即介紹「其實這位DJ就是我的老公。」DJ NON靦腆地用中文說：「大家好，我是DJ NON」。兩人被希望重現求婚情景，蒼井空笑問：「大家會想知道嗎？」她坦言，當初是她自己先提出的，還逼問「明年什麼時候？十二月也是明年、一月也是明年！」之後他們好好地約在餐廳中，她向老公說「這是你表現的時候，你想說什麼？」求婚不失女王風範。

她出新曲翻唱李香蘭的〈第二夢〉，代表她第二個人生的開始，DJ NON害羞地說：「我很喜歡！」「我們還沒有蜜月旅行，所以這次來台也有蜜月旅行的心情。」

最後她分享令人驚喜的消息：「我成為人妻、也即將為人母。好緊張、又好幸福！」已懷有五個月的身孕。今年初她發表結婚，「非常緊張，很怕被粉絲討厭，但是許多人留言給我祝福打氣，真的感謝大家。出道16年，根本沒想到會有今天這一天，又出國發展、又學中文，自己感到不可思議。」

第一次與老公同台，而且要發表這件孕事，懷孕、又緊張，才會這麼緊張吧！」確認自己懷孕時，自己十分的高興，「老公則是先嚇了一跳，倒是沒有喜極而泣抱在一起，而是兩人一起認真研究驗孕棒。」目前還不知道會是男寶寶還是女寶寶，也還沒想到要取什麼名字，「現在日本年輕人常給小孩取些亮晶晶的漂亮名字，我反而會想取一個復古一點的名字。」未來她計畫再生兩個，順序最好是「女生、男生、男生」。

因為孕吐不斷，老公十分體貼地打掃、洗衣、做飯，幾乎做了全部的家事，她說：「我真的會一輩子感謝他。」

(中時 )

馬尼拉直擊／「水行俠」聊到一半… 馬尼拉直擊／安柏赫德自嘲穿保險…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。