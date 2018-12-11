克服不孕 蒼井空驚喜宣布：我要當媽媽了

2018年12月11日 18:05 中時 溫博鈞

蒼井空曾透露自己卵子發育不佳。(取自微博)

藝人蒼井空來台舉辦感謝會，首次與DJ老公同行現身記者會，一開始在蒼井空未出場前一位DJ在台上打碟，舞台大大投映蒼井空的各種風情，猶如豪華晚餐秀。

一身華服、猶如公主般的蒼井空出場後，立即介紹「其實這位DJ就是我的老公。」DJ NON靦腆地用中文說：「大家好，我是DJ NON」。兩人被希望重現求婚情景，蒼井空笑問：「大家會想知道嗎？」她坦言，當初是她自己先提出的，還逼問「明年什麼時候？十二月也是明年、一月也是明年！」之後他們好好地約在餐廳中，她向老公說「這是你表現的時候，你想說什麼？」求婚不失女王風範。

她出新曲翻唱李香蘭的〈第二夢〉，代表她第二個人生的開始，DJ NON害羞地說：「我很喜歡！」「我們還沒有蜜月旅行，所以這次來台也有蜜月旅行的心情。」

最後她分享令人驚喜的消息：「我成為人妻、也即將為人母。好緊張、又好幸福！」已懷有五個月的身孕。今年初她發表結婚，「非常緊張，很怕被粉絲討厭，但是許多人留言給我祝福打氣，真的感謝大家。出道16年，根本沒想到會有今天這一天，又出國發展、又學中文，自己感到不可思議。」

第一次與老公同台，而且要發表這件孕事，懷孕、又緊張，才會這麼緊張吧！」確認自己懷孕時，自己十分的高興，「老公則是先嚇了一跳，倒是沒有喜極而泣抱在一起，而是兩人一起認真研究驗孕棒。」目前還不知道會是男寶寶還是女寶寶，也還沒想到要取什麼名字，「現在日本年輕人常給小孩取些亮晶晶的漂亮名字，我反而會想取一個復古一點的名字。」未來她計畫再生兩個，順序最好是「女生、男生、男生」。

因為孕吐不斷，老公十分體貼地打掃、洗衣、做飯，幾乎做了全部的家事，她說：「我真的會一輩子感謝他。」

(中時 )