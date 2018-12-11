不只要面子！淨妍新埋線拉提救垂肚、蝴蝶袖

2018年12月11日 18:05 中時電子報 綜合報導

臉部埋線拉提由於效果持久、恢復期短，成為近年醫美診所的熱門微整項目，淨妍醫美集團總院長陳俊光醫師更將原先僅適用臉部的埋線技術，發展應用到小腹、上臂等部位，改善下垂鬆弛的小腹及蝴蝶袖，重現緊緻線條，不僅傷口小、復原期短，未來更有望成為雕塑身體局部線條的微整首選。

許多媽媽懷孕生產後逐漸發現身材走樣，肚皮鬆弛、小腹凸出、手臂垂晃等問題，就算拚命節食、運動，也始終難以解決，對於緊實和拉提的需求可說是十分急迫。可是，侵入式的拉皮手術不僅工程浩大，還容易留下明顯疤痕；非侵入式的電波拉皮效果最長雖可維持兩年時間，但所費不貲並非人人可負擔。

淨妍醫美集團陳俊光總院長將臉部埋線技術應用到身體局部

陳俊光醫師致力研究埋線技術多年，2018年更獲Quill線（快翎線）原廠認證為兩岸三地首席醫師顧問，因亟欲改善舊況，有感於埋線拉提龐大的治療潛力而動念：｢臉部的鬆弛可以既然用埋線改善，為何身體的鬆弛不行？｣遂潛心將埋線技術應用到身體的局部線條雕塑，首見成效的就是小腹及蝴蝶袖。

將埋線技術應用於身體局部鬆弛部位來做到有感拉提，並不如表面上看起來那麼簡單，陳俊光醫師表示：｢過程中最困難的地方，就是一邊要降低術後瘀青腫脹、縮短恢復期；一邊要讓埋線能盡量接近手術的效果。｣埋線不同於拉皮手術需要漫長恢復期令人卻步，也有別非侵入式治療受限效果及價位，陳俊光醫師表示：｢埋線的優勢在於效果直達筋膜層，可以把下垂位移的組織復位，而且無創、恢復期短，再加上價格親民，在台灣非常有競爭力。未來也可能改善臀部、胸部的下垂及大小腿問題。｣不過並不是所有具有著鬆弛困擾族群都適合做局部埋線雕塑，例如體重過重的人可能因為脂肪太多，而影響術後效果。

婦女常見的肚皮鬆垂問題可經由埋線改善

現今市面上埋線拉提種類繁多讓人不知道該如何選擇，陳俊光醫師也叮囑民眾務必慎選合格的醫療院所、確認使用線材是否合法、施術醫師本身應具專業知識及豐富臨床經驗。術前應與醫師做詳細諮詢溝通，術後應遵照醫師建議照護，才能同時兼顧美麗及安全。

(中時電子報)