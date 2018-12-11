聖誕老人搶銀行？三重警防搶演練逼真引話題

2018年12月11日 18:11 中時 高彥哲

新北市三重分局模擬美國聖誕節銀行搶劫案，歹徒聖誕老公公遭壓制在地。（高彥哲翻攝）

新北市三重分局模擬美國聖誕節銀行搶劫案。（高彥哲翻攝）

新北市三重分局模擬美國聖誕節銀行搶劫案。（高彥哲翻攝）

新北市三重分局為呼籲民眾重視「防搶」意識，搭上聖誕節腳步，與金融業者合作「聖誕版聯合攔截圍捕實警演練」，模擬美國聖誕節銀行搶劫案，出動聖誕老人持槍扮演歹徒，聲音效果真實上演，氣氛緊張直逼電影情節，讓前來民眾當場驚呆，引起熱議。

三重分局表示，今年針對轄區特性，選定合作金庫商業銀行二重分行實施「聯合攔截圍捕實警演練」，搭上誕節腳步，模擬美國田納西州孟菲斯市一宗「聖誕老人」銀行搶劫案，出動聖誕老人持槍扮演歹徒，並研擬真實行搶狀況，騎乘機車前往銀行行搶，開槍嚇阻保全及行員大喊「搶劫！把錢交出來！」最後警方順利將歹徒制伏逮捕歸案，演練過程因新奇且逼真，許多路過民眾紛紛圍觀，聖誕老公公遭壓制在地時，也使民眾會心一笑，成功引起民眾熱議。

三重分局長李安淳表示，演練的目的除了使員警在面對狀況 時能處變不驚，演練的過程並向民眾展現警方打擊犯罪的決心，另使宵小為之卻步，達到市民安居樂業之最終目標，另呼 籲市民若遇到任何狀況，新北市警局「ipolice App」能視訊 報案，讓警方直接掌握現場狀況，直接啟動即刻救援，可多加下載利用。

(中時 )