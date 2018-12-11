力抗草莓中盤價下跌 大湖農會輔導精緻分級共同運銷

2018年12月11日 18:13 中時 巫靜婷

每顆草莓的色澤、大小、形狀等條件不一，需經過手工精緻化分級分類後提高價值。（巫靜婷攝）

畸形果雖大，但進入拍賣市場，價格仍略輸熱門水滴型莓果。（巫靜婷攝）

巫靜婷／苗栗報導

大湖草莓季開跑，許多業者已開放民眾自採，由於今年草莓中盤價下跌30到50元不等，莓農楊志發與大湖地區農會11日舉辦「草莓運銷分級包裝技巧示範觀摩會」吸引許多莓農到場觀摩學習更精緻的分級技巧，並透過台北農產運銷公司的拍賣市場銷售，預計莓農營收約可增加1／3。

透過農友自行實施更精細的分級制度，依據每顆草莓的色澤、大小、形狀等條件手工分類，整齊排列在鋪著防撞海綿的紙盒中，在由農會共同運銷至北部的拍賣市場，1號果每盒拍賣價比起中盤價約翻漲1倍。

大湖地區農會總幹事徐欽志指出，目前仍屬一期花，以1號果來說，民眾自採每台斤約300多元，中盤收購價每公斤則落至280元不等，若莓農能自行精緻分級，農會將協助共同運銷到拍賣市場，扣除盒子、包裝成本、手續費等，預計莓農整體收入約可增加1／3。

大湖地區農會推廣部主任胡志郎表示，傳統草莓依照大小分為特級、1號、2號、3號果等，目前推行精緻分級制度，除了依據大小外，更依不同條件分為7、9、12、15、20、24、28顆等為1盒，以12顆1號果500克來算，精緻化分級制度下，市價可賣至500多元，目前參與共同運銷的莓農約達1成。

到場觀摩的藍姓莓農表示，分級制度對農民收益幫助大了，也讓消費者可以採購更好的，像日本草莓這樣分級，無論農民還是消費者間，皆有多1層的保障。另名莓農則表示，平時就有將草莓分級，只是沒有分的那麼細，像自己平常要顧小孩，時間上可能比較吃緊。

(中時 )