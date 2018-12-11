英國颱風戰機首掛流星飛彈 極速4馬赫射程100公里

2018年12月11日 18:22 中時電子報 江飛宇

英國皇家空軍(RAF)的颱風戰機首次搭載了歐洲多國合製的流星空對空飛彈(Meteor)，表示此型飛彈在經過多年研究、開發和測試後，終於能夠成為實戰武器，安裝在前線戰機上。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，流星飛彈是由英國在內的6個歐洲國家共同研製的長程空對空飛彈，能夠以超過4馬赫的速度飛行，射程範圍在100公里以上，最大程射不詳。本週一，在快速反應警報（QRA）任務期間，皇家空軍的颱風戰機從蘇格蘭洛西茅斯基地(Lossiemouth AFB)起飛，被拍攝到攜帶流星飛彈。

流星飛彈有進氣口，安裝的是衝壓引擎。(圖/達梭)

QRA是北約術語，意思是面對空中威脅的全天候準備狀態。如果一架不明的飛機進入英國領空，擔任QRA任務的飛行隊隊將會快速抵達不明機的附近攔截，識別它的身份，並採取適當的行動，所謂行動包括護送、驅離，甚至是擊落。近年來，隨著北約與俄國關係的矛盾上升，皇家空軍有幾次攔截俄羅斯轟炸機的紀錄，俄國轟炸機已經恢復了冷戰期間，刺探北約防禦的任務。

Meteor missiles

這種攔截任務可能面對超音速的遠距離目標，所以像流星這樣的長桯飛彈彈就顯得特別重要。流星飛導彈的重量為190公斤，長度3.7公尺，與一般空對空飛彈僅有火箭引擎不同，流星安裝的是進氣衝壓引擎，使它具備100公里以上的長射程和4馬赫的極速。

它的鼻端安裝主動火控雷達，使它幾乎難以被躲避，而且它的殺傷力是一種高爆彈頭，即使沒有直接命中，也會在附近爆炸而被震落。

英國也負責承包流星飛彈的製造，在英國國創造了430個工作崗位。

(中時電子報)