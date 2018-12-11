全國藝術教育貢獻獎 中市2校獲評績優

2018年12月11日 18:28 中時 陳世宗

清水國小榮獲「國小組績優學校」，由校長黃美玲代表領獎。(陳世宗翻攝)

107年全國第五屆藝術教育貢獻獎，台中市2所學校獲評績優肯定，包括台中特殊教育學校獲「高中組績優學校」，清水國小則獲「國小組績優學校」。教育局表示，獲獎學校長期深耕藝術教育，感謝教師付出，盼帶動從學生、學校至社區共同響應，鼓勵美感融入生活中。

教育局長彭富源說，台中特殊教育學校是此次全國獲獎名單中唯一的特教學校，在校長陳志清帶領下，學校共開設7班藝術課程，包括陶笛、薩克斯風、爵士鼓、太鼓、美術、塗鴉等，音樂課程多元，校方並積極培育學生考取街頭藝人證照，學生參加各項國內外音樂比賽獲得佳績肯定，除培訓21位學生考取街頭藝人證照，並有4位學生在音樂傑出表現上，獲得總統教育獎，也舉辦多場音樂發表會及畫展，至老人院、醫院安寧病房及戒治所等進行義演，傳遞正向能量。

清水國小在校長黃美玲帶領下，在課程教學、推廣計畫等層面都展現地方文化特色，融合在地古蹟推展藝術教育，培育學生美感素養及愛鄉愛土的情懷，學生在全國美術比賽、全國音樂比賽、台中市英語歌謠比賽、本土語言閩客童謠比賽等，都表現優異。

教育局表示，因應108學年新課綱彈性學習課程需求，台中市規劃「亮點發展實施計畫」，鼓勵發展特色課程，以提高學生學習興趣、鼓勵適性發展。今年獲補助的清水國小、大坑國小代表台中市參加教學卓越獎評選，大坑國小以「大坑蘭風 藝起旅行」方案，獲全國國小組佳作。

清水國小以「戀戀牛罵頭 情牽拍瀑拉」方案，規劃「尋根、護山、美感、視界」課程主軸，獲107年教育部戶外教育飛揚100金牌獎、107年度第五屆「教育部藝術教育貢獻獎」績優學校肯定。

連續3年獲補助的新興國小，以「新興書食館」方案，獲教育部閱讀磐石獎，更於今年度獲評教育部品德教育特色學校；以「梅海飄香學習啓航」榮獲107年教育部發展特色學校特色品牌組特優的大德國中，以「創新、創客、創業課程設計」模式，培養學生關懷力、探索力、創作力、鑑賞力。

福科國中以「幸福程式、科技奇機」為核心，讓學生體驗程式樂趣，培養邏輯思維及問題解決能力；大甲國中以「青春恰自來計畫」，搭配自然科學的認識及植栽美學賞析，實踐藝術與生活的關聯；安定國小以「閱讀」為核心，融入食農教育發展「四季課程」及系列繪本。

中正國小「梧風來棲~戀戀梧棲風」課程，融合「閱動五汊」閱讀磐石方案，讓學生深入淺出的學習故鄉風情，獲教育部107年度戶外教育成果「飛揚100」銀牌獎、107年度台中市品德教育推動典範標竿銀質獎。

(中時 )