政院：打造經濟發展新模式 盼帶動投資及提升國家競爭力

2018年12月11日 18:29 中時 張理國

行政院副院長施俊吉今天出席「商周X渣打2019造局者論壇」時表示，台灣是高度開放的經濟體，面對外在變化及數位科技挑戰，唯有強化自身的不可取代性，才能確保在全球供應鏈的地位。因此，政府致力打造經濟發展新模式，完善投資環境，努力調整不合時宜法規，加速推動各項重大建設，讓更多的創意與創新融入產業，帶動投資及提升國家競爭力。

施俊吉指出，根據國際機構的最新預測，2019年全球經濟成長率為3.1%，較今年減少0.1%，經濟下行風險升高。尤其面對美中貿易戰持續升溫、美國升息、聯準會縮表及國際油價下跌等因素所帶來的不確定性，均牽動全球景氣的起伏。且根據最新調查，美中貿易戰的干擾，已使台商加碼投資中國的態度轉趨觀望，不敢貿然投資。

施俊吉也表示，根據主計總處最新公布的預測，台灣經濟成長率今年可望達到2.66%，明年也有2.41%，顯示我國經濟基本面良好。對台灣而言，每1%的經濟成長，即代表增加新台幣1,770億元的附加價值，而今年的經濟成長率在11月預測為2.66％，顯示今年較去年的附加價值增加約5000億元。但面對國際變局，政府仍須審慎應對未來國際生產價值鏈重組後的經貿新秩序。

在推動新創事業方面，施俊吉指出，台灣正處於創新驅動的發展階段，政府除鼓勵新創企業利用區塊鏈、大數據發展人工智慧外，並致力於孕育「獨角獸」，希望新創企業萌芽茁壯，能撐起一片天，讓台灣的經濟大步向前。

針對美中貿易戰相關因應方面，施俊吉表示，政府已召開對外經貿戰略會談，評估及盤點我國產業可能遭受的衝擊，並做好因應及調整工作，希望能將變數轉化為台灣產業升級的動力。

關於協助準備回流的台商方面，施俊吉指出，經濟部已成立「美中貿易衝突因應專案小組」，提供客製化單一窗口，在土地、水電、融資、勞工及稅務方面，給予必要的協助和服務。

施俊吉表示，台灣經濟高度開放，必須正面迎向外在挑戰。在此轉型的關鍵時刻，政府勇於創新及打造活力經濟，期盼與企業齊心合作，壯大台灣經濟能量，讓我國在激烈的全球化競爭中脫穎而出。

(中時 )