讓愛轉動！高雄雙巴變身福音車傳播歡樂

高雄市鳳山聖教會與高雄雙層巴士合作，讓雙層巴士變身福音車在市區趴趴走。（高雄市鳳山聖教會提供）

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高雄市鳳山聖教會與高雄雙層巴士合作，讓雙層巴士變身福音車在市區趴趴走。（高雄市鳳山聖教會提供）
高雄市鳳山聖教會與高雄雙層巴士合作，讓雙層巴士變身福音車在市區趴趴走。（高雄市鳳山聖教會提供）

日前高雄市鳳山聖教會與高雄雙層巴士合作，讓雙層巴士變身福音車，高雄市區趴趴走，透過雙層巴士的開頂獨特性，結合音樂走出戶外傳福音。牧師莊明哲表示，以往都是邀請民眾走進教會，這次希望用不同的方式主動出擊，跟更多人分享，同時也希望讓大家感受到這不同於一般民間信仰的宗教文化。

莊明哲說，活動成員非專業表演者，但有一致的共識，就是要讓更多人認識這充滿愛的傳達活動，首次與教會合作的雙層巴士企劃主管曾淑倩也說，這是個全新嘗試，也說明雙層巴士不僅只能城市導覽，還可以有更多的可能性。

莊明哲提到，這次策展成員來自四面八方，有工程人員、計程車司機、工程師、音樂老師、公務員等，各自利用工作上所學一起完成。

這次動線跳脫雙層巴士的既定路線，特別以人潮聚集的點串接，包括新崛江、駁二、西子灣及日前最夯的愛河等景點，歡樂的歌聲在沿途的據點散播，搭配彩色的氣球與車下民眾互動，大人小孩玩得開心，活動在愛河星空下畫下完美句點。

其中參與的蔡姓民眾表示，他雖然不是基督徒，但他喜歡這種像家人的感覺，謝謝教會朋友的邀請，這次體驗對他們家人來說真的很棒。

高雄客運董事長鍾嘉村表示，這次活動是一個新的嘗試，讓福音透過不同的方式傳達，我們相信這個社會、這個城市需要更多的愛，尤其在這次選舉之後，也許我們能做的有限，但我們相信只要願意，愛可以讓我們彼此連結，就像一家人一樣。

(中時 )

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