IBC國際認證結合美學大賽 10國好手同場角逐桂冠

2018年12月11日 18:29 中時 巫靜婷

第6屆國際盃美容美髮大賽在苗栗巨蛋體育館舉行，選手專注替模特兒上妝。（巫靜婷攝）

選手專心替模特兒上妝，希望作品能受評審青睞。（巫靜婷攝）

第6屆國際盃美容美髮大賽在苗栗巨蛋體育館舉行，來自國內外眾多好手同場角逐美學桂冠。（巫靜婷攝）

國際盃美容美髮大賽推動IBC國際認證，第6屆賽事邀請10國美學好手來台切磋競技，11日於苗栗巨蛋體育館盛大開幕，賽事結合流行時尚演示會、商品展覽、國際學術研討會等，透過網路直播行銷，讓全世界看見台灣，將美學推向國際化。

由中華民國美容美髮學術暨世界交流協會、苗栗縣女子美容商業同業公會聯合主辦的國際盃美容美髮大賽已連續舉辦6屆，今年國際盃美容美髮大賽更邀請日本、韓國、中國、德國、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、英國、緬甸等10國選手同台角逐美學桂冠，堪稱亞洲最大國際美學賽事。

大會指出，越南此次派出約30名選手來台參加IBC國際檢定，帶隊老師Quan Cam Yen表示，有半永久紋繡與美睫專業技術認證系統，讓選手們能夠將技術提升到國際等級。台灣媳婦越南籍選手陳淑卿表示，參加IBC國際認證讓自己的技術更上層樓，未來將回到母國進行相關技術推廣。

中華民國美容美髮學術暨技術世界交流協會理事長，亦是國際盃創辦人王順德表示，這次國際盃有近300名的國內外選手報名參加IBC，馬來西亞亦陸續與認證中心接洽辦理，他強調，從今年起將辦理1年1度的IBC國際技術發表和研習，吸引國內外頂尖專業人才聚集苗栗。

苗栗縣長徐耀昌會中致詞表示，王順德為苗栗在地人，歷年堅持將賽事辦在苗栗回饋家鄉，並全力推動台灣美學國際化，舉辦賽事吸引近萬人湧入苗栗，促進周邊消費商機，不僅提升美容美髮關行業的技術水準，更達成學術、技術、商品與觀光的有效相互聯結。

(中時 )