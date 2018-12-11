愷樂新歌神秘兩字好A！自己唸完都笑出來

愷樂推出全新EP《泡泡糖》。(陳俊吉攝)

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愷樂爸爸今天前來站台。(陳俊吉攝)
愷樂開心玩扭蛋機。(陳俊吉攝)
人型模特兒當場倒下斷成兩截。(陳俊吉攝)

愷樂推出全新EP《泡泡糖》，11日舉辦發片記者會，開場率領舞者熱力登台，首次公開獻唱新歌〈戀愛泡泡糖〉。愷樂的媽媽向來低調，特別錄製語音送上了鼓勵與祝福，在影片中說：「謝謝你對家裡的付出，希望你可以找到一個懂妳愛你的人，記得爸爸媽媽永遠支持妳、愛你。」

愷樂日前還被爸爸假請吃飯，真帶去霞海城隍廟拜月老，顯見爸媽都對她的感情相當關心，她笑說因為太臨時，自己沒有好好的拜，條件也沒講清楚，打算之後有空要再去拜一次。是否代表最近身邊都沒有桃花？她笑說：「我最近都把重心放在『戀愛泡泡糖』上！」趁機幫自己打歌，但她下一首主打歌名〈致未來的戀人啊〉，前兩個字諧音被揶揄有點情色，愷樂大笑說：「我是唱給未來男友聽！」

但媽媽在影片中低沉略帶沙啞的嗓音，除了讓她當場噴淚，還擔心猛問：「媽媽是不是生病了？」愷樂爸爸也驚喜現身擔任嘉賓， 愷樂搞笑說：「因為之前他上過節目後，很多人在路上都先認出爸爸，知名度好像有點高過我，就先把他冷凍了，好像有點走下坡。」她打趣說，爸爸「當紅」的時候，不僅小吃店老闆會請他吃東西，連剪頭髮都可以打折。

今天老闆羅志祥雖未到場，但還是錄製影片祝福，「這次呢真的很不一樣，希望可以給大家全新不同的愷樂，大家可以多多支持。」還請愷樂爸爸代為轉達兩座人形模特兒當禮物，沒想到模特兒身穿超大安全褲，讓愷樂哭笑不得，「因為這次的舞蹈動作很性感，我跳〈戀愛泡泡糖〉前有問過老闆要注意什麼，他只交代我要注意安全措施！」

糗的是，現場拍照拍到一半，模特兒突然倒下，當場裂成兩半，愷樂急忙驚慌扶起，事後自我安慰：「象徵所有壞運都會摔在地上，酸民的話都瓦解！」

(中時 )

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