草屯分局新建廳舍5周年前夕 首度16位歷任分局長回娘家

2018年12月11日 19:26 中時 楊樹煌

▲前排由左至右︰前分局長邱文亮、蔡進閱、高元光、後排︰前縣長林源朗、前分局長郭仁賓、蔡榮林及李轂摩大師。（楊樹煌攝）

▲草屯分局歷任分局長回娘家，由左至右為前分局長高元光、現任分局長潘金葉、前縣長林源朗夫婦及前分局長蔡榮林。（楊樹煌攝）

草屯警察分局新建廳舍成立5周年前夕，首度出現有16位歷任分局長回娘家，前縣長林源朗及知名國畫大師李轂摩都應邀參與，大家齊聚一堂話家常，見證草屯分局的歷史，也象徵薪火相傳的傳承，深具意義。

草屯警分局是在民國40年6月30日籌備成立，當時接收日據時代草屯銜役所舊廳舍，歷經88年921地震後，原有廳舍老舊及空間不敷使用，地方發出興革之議。

經歷任局長、分局長及各界的協助下，獲南投縣政府及草屯鎮公所同意，提供旭光高中對面現址用地興建廳舍，終在民國98年列為重大施政計畫，而於民國103年1月13日落成啟用。

現任草屯分局長為第35任的首任女性分局長潘金葉，特別選定分局新建辦廳舍成立5周年前夕，經潘分局長細心的規劃及草屯警友辦事處主任林春松全力支持下，首度有16位歷任分局長回娘家，場面盛況空前，除大家聚首餐敘話家常，並也安排參觀新建辦公廳舍藝文走廊及史蹟室，見證歷史，場面溫馨。

(中時 )