蕭秉治獻母子壽桃 小淳驚喜開吃

小淳領軍樂團jealkb與蕭秉治10日聯手在台灣開唱。(相信提供)

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蕭秉治送上母子壽桃。(相信提供)

「日本綜藝天王」田村淳（小淳）領軍的日本視覺系樂團「jealkb」與蕭秉治10日聯手在台灣開唱，最後蕭秉治準備大驚喜，秘密送上母子壽桃為小淳和鼓手ELSA慶生，看到大壽桃裡面藏著小壽桃，小淳覺得新奇，更直接在台上吃起小壽桃，直誇「好吃」。

MP魔幻力量2015年進軍日本樂壇時，小淳百忙之中抽空替〈我還是愛著你〉譜寫日文歌詞，這回小淳再度來台開唱，欽點與蕭秉治攜手合作，讓他感動在心。最後蕭秉治與jealkb合唱對他們極有意義的〈我還是愛著你〉日文版，為演唱會畫下完美句點。

演唱會由地主蕭秉治擔任上半場演出，一開場就先帶來新歌四連發，包括〈凡人〉、〈愛過你有多久就有多痛〉、〈靈魂訊息〉，以及〈我好想好想你〉表達對歌迷許久未見的思念之情。他也透露2019年將發行日文單曲。

小淳則以中文向歌迷打招呼，並開玩笑說：「謝謝大家來看我們演唱會，還跟我們互動很開心，雖然大家會撞來撞去，但大家還是要小心，我們不是很可怕的樂團，是很溫柔的樂團，希望大家開心享受音樂。」唱到〈Reverse Bonito〉，還朝台下丟出鰹魚與歌迷互動，最後在歌迷助陣下將鰹魚往舞台回推，象徵著鰹魚洄游，台粉熱情地互動也讓他們難忘，承諾下次再見。

(中時 )

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