海廢泛濫 金門撿到30年前蔣經國圖像軍糧外包裝

2018年12月11日 19:05 中時 廖德修

海廢圖鑑網站今上線，環保署環境督察總隊長李健育（右1）到場致詞。（廖德修攝）

各式各樣的海洋廢棄物。（廖德修攝）

全國第1個海洋廢棄物圖鑑網站（海廢圖鑑）今（11）日上線，收錄全台101件最具指標性的海洋廢棄物。其中年代最久遠者是在金門撿到，1988年印有前總統蔣經國圖像的軍糧外包裝破片。由於上有「中國大陸災胞救（濟總會）」字樣，推測是當時要海漂到對岸，幫助給大陸同胞的軍用口糧，可能因中途破損，剩下外包裝漂回金門。

RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人黃之揚表示，海廢圖鑑不僅結合時下最夯的寶可夢遊戲抓寶概念來設計，更具備O.N.E：即本土原創（Original）、實地蒐集（Nature）、遊戲教育（Education）三大特點；希望藉以吸引新世代的關心，把海洋保育觀念化為實際行動。

贊助這項計劃的有花旗銀行、RC文化藝術基金會等單位，花旗銀行政府事務暨公共事務長潘玲嬌指出， 海廢圖鑑是從年輕人喜愛的手遊概念切入，注入新世代的創意與活力，花旗今年的全義工日還到北海岸淨灘，為環境盡一分心力。

RE-THINK從2013年開始舉辦淨灘活動，5年來已累積舉辦超過100場、逾2.5萬人參與。黃之揚說，協會透過淨灘把海洋廢棄物建檔，開設全國第1個海廢圖鑑網站，希望讓國人了解海洋汙染教育不只是淨灘撿垃圾，更應了解垃圾進入海洋的成因，才能防患於未然，否則再怎麼淨灘也撿不完。

此外，環保署環境督察總隊長李健育也應邀到場，他除了肯定黃之揚的努力，並期許海廢圖鍵網站發揮功能，與國人一起來維護海洋環境。

(中時 )