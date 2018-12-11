遭控是「摔死李新」幕後黑手 羅淑蕾急鎖臉書

2018年12月11日 19:22 中時電子報 林毅

「誰摔死了李新」影片中指控幕後黑手有八人，對此羅淑蕾與黃昭順都反駁是抹黑 (圖／影片截圖)

羅淑蕾提告郭新政以及盛竹如，同時嗆說分享影片或看過影片跑去她臉書留言的網友也要一併提告，但網友不怕，繼續怒灌羅淑蕾臉書 (圖／翻攝自臉書)

羅淑蕾提告郭新政以及盛竹如，同時嗆說分享影片或看過影片跑去她臉書留言的網友也要一併提告，但網友不怕，繼續怒灌羅淑蕾臉書 (圖／翻攝自臉書)

羅淑蕾私人臉書文章全數隱藏，也關閉公開留言，只留下一張2012年封面照 (圖／翻攝自臉書)

國民黨台北市議員李新去年9月墜樓身亡，生前女友郭新政在一年後展開逆襲，不但製作「誰摔死了李新」影片，更指控羅淑蕾為幕後黑手，羅淑蕾對此表示是抹黑並提告，但網友不怕持續怒灌臉書，讓羅淑蕾在今天(11日)下午急鎖臉書。

郭新政「逆襲」，指控羅淑蕾與黃昭順是「摔死李新」幕後黑手，起因是當年一樁珠寶借貸案，日前一個半小時的完整版影片流出，已經有11萬人按讚、451萬觀看次數，將近7萬分享，片中指控了李新墜樓最主要八名幕後黑手，分別是國民黨立委黃昭順、前立委羅淑蕾、珠寶店少東沈家明、蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧、粉專「藍白拖逆襲」版主彭尚遠、案發當天「假扮」郭新政的李新文山區婦女後援會執行長林麗君以及曾任李新競選總幹事的林麗君丈夫黃烈明、自稱自稱國民黨中常委江碩平助理的馬彥光。對此指控，黃昭順反駁是抹黑，羅淑蕾也表示是不實抹黑，已經提告，並說分享影片，或是觀看影片後來留言騷擾的網友也一律提告，但許多網友不怕，灌爆羅淑蕾臉書要她交代真相。

羅淑蕾除了粉專，私人臉書也遭網友猛灌留言，不少網友嗆「我分享了，快來告我」、「小編好會刪」、「李新再找你」、「人在做，天在看」、「晚上睡得著？」、「出來開記者會啊」、「關版耶，心虛嗎？」，讓羅淑蕾緊急鎖住自己私人臉書，不開放公開留言，同時把所有文章都隱藏，只留下2012年的封面照。

(中時電子報)