金門》立委補選登記 藍營11人角逐

前立委陳清寶（右）欲登記未果，與縣黨部書記長陳汶強激烈爭議。（李金生攝）

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陳清寶質疑若黨中央未做出停權處分，誰來賠償他的權益損失？（李金生攝）
縣議員陳玉珍也趕在今天下午，完成黨內登記。（李金生攝）

金門立委補選，國民黨內競爭激烈，縣黨部今（11）日登記截止，共有11人參加角逐，其中前立委楊應雄趕在下班前完成登記。主委林芳旋表示，黨中央將協調產生最適當人選，爭取為金門發聲的機會。

完成黨內登記的11人是董進德、黃克標、吳金鏷、陳向鑫、洪麗萍、王建順、陳森照、章玉蘭、鄭慶利、陳玉珍和楊應雄等人。

其中，趕在下午5點28分完成登記的前立委楊應雄表示，黨中央若最後協調由他出馬角逐，他仍會堅持只做完補選的11個月，全力完成離島建設條例大翻修的目標，絕對不會競選連任。

另前立委陳清寶遭縣黨部考紀會以多次發言抨擊國民黨及黨徵召的縣長參選人楊鎮浯為由，決議建請黨中央停權2年。他昨天下午也欲登記角逐，但遭到縣黨部拒絕。

陳清寶表示，黨中央至今未對有關他的停權案做出最後處理，因此他仍具有參加登記的資格，但縣黨部執意不讓他登記，萬一黨中央日後並未做出停權處分，誰來賠償他的權益損失？

縣黨部書記長陳汶強則強調，在報請黨中央核備期間，縣黨部依規定得先行停止黨權，縣黨部完全依據「黨員違反黨紀處分規程」執行。

(中時 )

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