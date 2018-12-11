起重機工傷不斷 勞動部籲業者應確實檢查

2018年12月11日 19:28 中時 王思慧

發生在今年10月間，南部科學園區的一處營建工地，一部50公噸的大型移動式起重機，在施工作業中，起重機旋轉盤突然斷裂，造成現場停工作業中斷，所幸這起事故未造成人員傷亡。勞動部動及職業安全衛生研究所發現，這起事故的主因是起重機旋轉盤內環螺栓全部斷裂等三個原因所造成，呼籲業者在使用前應確實檢查。

勞安所研究顯示，造成移動式起重機旋轉盤斷裂的主要原因，包括旋轉盤內組件磨耗的問題、固定旋轉盤的螺栓/銲道等因疲勞破壞而形成缺陷、旋轉盤內軸承傳遞力量的組件有裂縫萌生並成長。這些原因大多是屬於材料劣化累積所造成的，因此如何在機件損傷擴大之前，作適當修護，有效控制劣化狀況的擴大，就十分重要。業者平時應確實實施自主檢查，需長期掌握移動式起重機健康狀況，是維持設備安全使用的第一步。

據勞安所研究統計，從去年起至今，已發生6起起重機旋轉盤斷裂的事件，這些事故輕者造成工程延宕、財產損失，重者勞工罹災死亡。

勞安所表示，目前市場使用中的合格移動式起重機，長期而言，老舊起重機的數目還會持續增加，在這老化趨勢下，也快速增加旋轉盤發生斷裂意外的風險。為有效檢視移動式起重機在役期間的安全性，避免類似職災事故，勞安所已完成移動式起重機旋轉盤檢查技術相關研究，並提出傾斜位移量測法和螺栓鎖緊扭矩檢測法二種劣化檢測方法，具有簡易、有效的檢測技術特性，可提供業者應用，以監測移動式起重機使用期間的劣化情形，掌握健康狀況，減少旋轉盤斷裂事故。

(中時 )