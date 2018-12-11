虎科大將助若瑟成為首家科技醫院

虎尾科技大學校長覺文郁（右）和若瑟醫院副院長陳正昱，簽署高教善盡社會責任智慧醫療合作備忘錄，學生將當長照志工，校方也要以智慧科技協助長照產業。（許素惠攝）

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虎尾科技大學校長覺文郁（前右）和若瑟醫院副院長陳正昱（前左）簽署備忘錄，雙方將在長照醫療方面合作。（許素惠攝）
虎尾驛長照站的爺奶們正在DIY芋圓，未來虎尾科技大學學生可望投入當志工。（許素惠攝）

虎尾科技大學和若瑟醫院11日建立智慧醫療合作關係，學生將投入長照C級據點當志工，學校研發出最新最強的智慧追蹤器也將提供做為醫療用，透過小小的多元感測晶片，就能掌握個人體內溫度、空間溼度、脈搏心跳等狀況，並上傳雲端，做為照護依據及醫療參考。

虎尾科技大學校長覺文郁和若瑟醫院副院長陳正昱簽署合作備忘錄，陳表示，長照人力不足，除了專業人員外，很需要志工，例如虎尾驛長照站就因為志工不夠，無法全天候開辦。

覺文郁認為長照是每人必需面臨的，該校有1萬1000多學生，將透過社會服務課程設計融入，讓學生投入照護志工行列，因為學生每天研習硬梆梆的科技機械，很需要施予人文關懷的軟教育，讓心更柔軟充滿愛。

覺文郁指出，該校師生近年來致力科技智慧研發，成果豐富，廣為國內各大科技公司運用，將為台灣科技帶來革命性發展，智慧科友應用造福更多人，若用在長照醫療，可大大減輕人力壓力，同時更完善照護。

覺文郁說，該系統不僅可將老人居家用藥和血壓、血糖連上雲端，未來甚至連體溫和居住空間的溫濕度等，都可讓家人或醫生從雲端遠距掌握，會是國內醫療一大突破，讓若瑟成為台灣第一家科技醫院。

(中時 )

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