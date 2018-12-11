李婉鈺涉毆警今開庭 向警員道歉外聞證詞更落淚

2018年12月11日 19:25 中時 王己由

新北市議員李婉鈺，被控去年11月凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還搶警員密錄器，被依妨害公務與強制未遂罪起訴，台北地方法院11日下午再度開庭。李婉鈺當庭起身向被襲員警、大安分局新生南路派出所警員林泰安道歉，「抱歉，那天不好意思，做了錯誤示範，造成你們執法上的困擾，對不起！」，林回「這樣就夠了」，欣然接受道歉。

因李婉鈺只認妨害公務罪，不認涉犯強制未遂罪，公訴檢察官因此聲請傳喚前立委張碩文、林玲玊夫妻作證，法官定明年3月12日下午傳2人到庭作證。

李婉鈺襲警被控妨害公務、強制未遂案，已纏訟多時，北院今(11)日傳喚正義國宅沈姓鄰長、大安分局新生南所員警林泰安、王重羲到庭作證，法官採隔離訊間，逐一由檢辯詰問證人，過程中，李婉鈺一度有感而發，潸然落淚。

李婉鈺解釋，她是「建設型議員」，因本案讓她這次競選連任時，被部分對手嘲笑是「襲警議員」，她其實在議會幫新北市警察爭取許多福利，包括隨身配帶的辣椒水、透氣的警用制服及警察健檢，甚至為此和警察局長都槓上。她說，自己是重視警察權益的人，卻因為此案惹上官司，想到付出很多，卻有這樣的結果，感觸很深。李的律師許富雄則說，李婉鈺絕對不是這樣的為人，是一時失慮。

檢方起訴去年11月29日凌晨1時許，李婉鈺到北市忠孝東路「正義國宅」找親民黨黨團主任張碩文，她被指亂按門鈴，後跟隨一名女住戶進入，到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止，雙方起口角。

轄區大安分局新生南派出所員警林泰安、王重羲獲報到場，李當著警員面掌摑沈女，遭警制止，沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王臉部，還要搶警員的密錄器，涉嫌妨害公務與強制未遂罪。

李婉鈺今年7月25日出庭時，已向王重羲道歉，今天則是向林員道歉展現悔意。

另王重羲因李婉鈺向媒體表示「感覺被王吃豆腐」才會襲警，王為此在台北地檢署控告李婉鈺涉嫌妨害名譽，衍生案外案。

(中時 )