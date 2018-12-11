梅根馬可挺肚現身英國時尚獎 力拚潘妮洛普、坎達爾珍娜

2018年12月11日 19:18 中時 潘鈺楨

凱亞葛柏選擇Alexander McQueen SS19挖空銀黑流蘇禮服，內搭黑色絲綢長褲，前衛又火辣。（翻攝自網路）

潘妮洛普克魯茲以Chanel香檳銀珠禮服、Swarovski首飾打造銀光閃閃優雅氣質。（翻攝自網路）

坎達爾珍娜。（翻攝自網路）

拉娜德芮的Gucci絲絨斗篷奢華高調，裡面的金拚接裙，讓她宛如鳳凰。（翻攝自網路）

凱莉墨里根穿Prada波點長裙，雪紡材質展現溫婉春意。（翻攝自網路）

瑪莎亨特。（翻攝自網路）

芭碧迪樂芬妮。（翻攝自網路）

2018英國時尚獎10日晚間在倫敦舉行頒獎典禮。不只一線名模全到場，英國王子妃梅根馬可也挺肚驚喜現身。梅根梳著俐落包頭，身穿Givenchy單肩黑禮服，以天鵝絨材質、金色手環打造貴族氣息。她頒獎時說：「我們彼此間因穿著而有了連結。穿什麼有時候很個人、很情緒，對我而言，這個連結更重要的是讓我知道，我們支持與賦予對方權力，尤其我們都是女人。當我們選擇穿戴某個設計師的作品時，我們不僅僅反映了他們的創造力和願景，更是他們價值觀的延伸。」

辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏拿下年度模特兒獎，在父母、哥哥陪伴下大膽穿上Alexander McQueen SS19挖空銀黑流蘇禮服，肩膀、胸口、腰間全都露。擔任頒獎人的潘妮洛普克魯茲穿著Chanel香檳銀珠禮服，與凱特摩絲攜手上台頒獎。

另外坎達爾珍娜以Julien Macdonald SS19透視金色開衩禮服成紅毯焦點，墊肩設計與滿身的金色珠子，光芒的裙身已相當搶眼，更火辣的是內衣褲直接透視、背後不規則挖空，充滿性感與霸氣。蘿西杭亭頓一身Givenchy 2018秋冬高級訂製禮服，裙擺的鱗片設計與紫紅渲染色調，營造出華麗貴氣。

凱莉墨里根以Prada波點長裙、拉娜德芮披著Gucci深藍絲絨斗篷搭配金黑色拚接裙，芭碧迪樂芬妮穿戴Prada粉色洋裝與De Grisogono珠寶，瑪莎亨特選的是Saint Laurent小黑裙，皆為全場焦點。

得獎名單：

最佳飾品設計師：Demna Gvasalia（品牌Balenciaga）

年度品牌：Gucci

英國年度男設計師：Craig Green（品牌Craig Green）

英國年度女設計師：Clare Waight Keller（品牌Givenchy）

英國年度男新設計師：Samuel Ross（品牌A-Cold-Wall）

英國年度女新設計師：Richard Quinn（品牌Richard Quinn）

企業領袖獎：Marco Bizzarri（品牌Gucci）

年度設計師：Pierpaolo Piccioli（品牌Valentino）

年度模特兒獎：Kaia Gerber

傑出成就獎：Miuccia Prada

施華洛世奇正向改變獎：Vivienne Westwood

(中時 )