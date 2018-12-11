韓國瑜加持 吳寶春麵包店人潮爆滿

吳寶春麵包店今日人潮爆滿。（圖／取自蔡正元臉書）

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中時電子報

世界冠軍麵包師傅吳寶春10日發聲明表示「身為中國人，是我的驕傲」，今（11）日高雄市長當選人韓國瑜陪同說明，韓說盼大家珍惜吳寶春，吳寶春自認是專業麵包師，在麵包世界裡很單純，更強調「吳寶春還是吳寶春」。

位在四維三路、高雄市政府對面的吳寶春麥方店，今天如常開店做生意，絲毫未受到「中國人」說法的影響，不過因吳寶春要在下午1時開記者會，門口陸續有媒體湧入，中午時已有數百人潮逗留店外，也有便衣員警現身維持秩序。

韓國瑜在民眾的簇擁下，陪同吳寶春在店門口開記者會。根據中央社報導，韓國瑜說，他是來關心吳寶春的，因為他看過吳寶春的電影令他感動。韓國瑜肯定吳寶春是來自屏東農村子弟，靠自己的努力，到歐洲把有如麵包界奧林匹克賽的金牌大獎帶回台灣，是「台灣之光」。

韓國瑜呼籲，大家應愛惜吳寶春。他說，吳寶春只會烘麵包不懂政治，這事件吳寶春被搞得滿頭包，盼大家珍惜吳寶春。

韓國瑜希望兩岸間人民互相祝福和保護，也盼台灣人民做吳寶春的後盾。韓國瑜說，吳寶春的理念和他一樣，意識型態沒必要去強調，他要站在吳寶春的旁邊支持吳寶春，也肯定世界金牌得來不易；不管未來吳寶春在中國大陸或世界開分店，都要把台灣好吃的麵包帶出去。

吳寶春一開口就說，「我是專業麵包師，在麵包的世界裡很單純，我很喜歡和享受用麵包和大家交朋友，也榮幸很多年輕人因為我而進入到烘焙行業，有責任為年輕人創造更大的市場。」最後他說，「吳寶春還是吳寶春」。

吳寶春麵包店今日人潮爆滿，根據蔡正元臉書說，他到了吳寶春麵包店，卻看到顧客滿滿，付錢結帳都要排長隊，大部分麵包都賣光了！

(中時電子報)

韓國瑜陪同吳寶春開記者會。（取自吳寶春麵方店高雄店臉書頁）
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