台灣之光躍升國際 《大師之路》聚焦台灣大師

2018年12月11日 19:23 中時 潘鈺楨

葉國新是華人首位「藝術鑑定學」博士。（AXN提供）

AXN人文環境關懷系列短片《大師之路》，一連兩集聚焦長期在台灣藝文界耕耘的大師顏振發及葉國新。晉升國寶級殿堂的手繪大師顏振發，歷經台灣戲院產業最風光及最艱辛的轉型時光，生活嚐盡甘苦，始終一路堅持手繪技藝，因為外國媒體的一次報導，顏師傅第一次站在聚光燈之下，幾近失傳的手繪技藝終廣為人知備獲肯定。

葉國新則為華人首位「藝術鑑定學」博士，一路走來，葉博士始終不忘初衷，匯聚所學與珍藏，期望透過專業鑑定能力鑑別真偽，為藝術作品正名並維護作者的心血，保持傳承之心。

《大師之路》首集採訪全美戲院國寶級手繪看板畫師顏振發：從小喜歡畫畫的顏師傅，十八歲拜師學藝成為學徒，雖然當時日子艱苦，但憑著不服輸及勇於和命運拚搏的精神，數十年來走過行業最風光的時代與產業面臨轉型的困境，堅持這項已經要失傳的傳統技藝，直到外國媒體紛紛讚譽他猶勝數位輸出的手繪技藝，顏師傅的職人生涯得以迎來曙光，全球僅存的國寶級手繪大師地位終獲各方肯定，而畫報班也在全美戲院吳經理協助下設立， 顏師傅那珍貴的手繪技藝終於有了傳承。

第二集則為大家介紹華人首位「藝術鑑定學」博士葉國新：2004至2012年間，葉博士於英國攻讀博士，並取得華人首位「藝術鑑定學」博士學位，自此，開啟了他堅心不移的藝術研究之路。藝術的深度與廣度無遠弗屆，每件作品皆蘊藏著創作者的巧思精神，而藝術鑑定師想帶出的是在歷史的時光長廊下，洞鑑古今，藉由鑑別真偽，正名並維護作者的心血結晶，讓世人看見作品之美。一路走來，葉博士始終不忘初衷以及對藝術的追求，匯聚所學與珍藏，寫成了一套鑑定研究專書，鼓勵大家一同走入藝術世界，感受箇中之美。大師精神，投入的不只是專業、心血，更蘊藏了傳承之心。節目將於12月17日AXN頻道全台首播。

(中時 )