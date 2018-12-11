前新北議員林水山 大規模濫墾蓋廟 今起訴求重刑

新北地檢署（圖取自Google Map）

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民進黨籍前新北市議員林水山為了蓋廟，竟涉濫墾三峽有木里近2萬平方公尺山坡地，案發後他雖公開認錯卻仍僱工施工，新北地檢署認為林水山並非真心悔過，且濫墾山坡地難以復原，犯罪手段嚴重且所生危險損害甚鉅，11日依違反水土保持法起訴並建請法院從重量刑。

曾任板橋市代會副主席、新北市議員的林水山，為了在三峽有木里山區蓋「三清萬甲仙境」，在未獲其他地主同意及主管機關核定下，從去年6月12日起濫墾、開闢道路占用山坡地面積達1萬9692平方公尺。

檢方指出，林水山濫墾的土地，部分為其子林欣磊及另名林姓男子擁有，但大部分土地為國有財產署、林務局、台灣農林公司所有，林水山在未獲同意下僱工以挖土機大肆開挖、修整道路，甚至流放原有的天然池水，導致該處土地邊坡、植被大幅改變。

林務局人員在去年6月22日發現濫墾並報警處理，林水山遭查後雖公開道歉，還承諾會面對司法調查及相關處分，並設法把土地恢復原狀。但卻仍僱請工人繼續開挖，並興建數個高達17.4公尺高的多樓層鋼構鐵皮屋，設置大型「招財寶」彩繪字體構造物及搭建數個鐵製棚架。

檢方表示，林水山曾任議員熟知法令及行政流程，理應盡力維護地方環境及自然生態，卻執意大規模違法濫墾開發，破壞環境甚鉅，且他公開道歉後仍持續濫墾，「在環保意識強烈的現代社會中，是如此不可思議及難以接受」，除依違反水土保持法起訴，並以林水山犯罪手段嚴重、所生危險損害甚鉅，建請法院從重量刑。

(中時 )

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