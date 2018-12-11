影》噁爛食物無極限！活蛆乳酪、羊眼果汁端上桌

活蛆乳酪。（圖／擷取自Sardegna Sotterranea官網）

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中時電子報

千萬別轉台啊！不是故意放照片嚇唬你，它的來歷可不小，是來自薩丁尼亞的傳統佳餚活蛆乳酪，它最近成為洛杉磯一場展覽的焦點話題，除了它，來自中國大陸的老鼠酒、蒙古的羊眼果汁、關島的水果蝙蝠湯也相當受矚目。

噁爛食物博物館（Disgusting Food Museum）移師洛杉磯開展，超過40個國家的80種奇特食物一次展示。

美國洛杉磯市中心現正展演一個無極限的噁爛食物博物館（Disgusting Food Museum），超過40個國家的80種奇特食物一次展示在大眾面前，展期將持續到明年2月中。

噁爛食物到底有多噁爛？就像首圖的活蛆乳酪，據說味道非常刺鼻、強烈，上頭亂竄的蛆是酪蠅幼蟲，薩丁尼亞人故意讓幼蟲在羊奶乳酪上面孳生，隨後幼蟲就能在乳酪上進行發酵、分解乳脂，乳酪就會變得比較柔軟。至於吃的時候要不要把這些蛆也吃下肚？這要看你自己，不過得小心這些蛆可是很能活，吃下肚後可能還會鑽到你的腸道裡，義大利及一些歐盟國家已經禁止這道佳餚。

老鼠酒。（圖／美聯社）

還有這個流行於廣東地區的老鼠酒，據說能治氣喘、肝病，「洛杉磯雜誌」（Los Angeles Magazine）報導指出，瓶子中這些全身沒毛的小老鼠，剛出生沒幾天就被浸泡在米酒當中，一年後才可食用。專家說這酒喝起來像汽油，後味則是動物腐屍的味道。

根據法新社報導，噁爛食物博物館本尊在瑞典，這次移師洛杉磯，創辦人威斯特（Samuel West）表示希望能夠顛覆大眾對「噁心」這個概念的想像，聯合策展人阿倫斯（Andreas Ahrens）也表示，希望展覽對大眾有些啟發，「不要太快評斷其他文化的食物是否噁心。」

不過策展過程也不是太順利，有些國家對於自己的食物上榜感到憤怒，像澳洲就非常不爽維吉麥（Vegemite）抹醬入列，美國也很不滿麥根沙士、國民美食Twinkies奶油夾心蛋糕雀屏中選。

如果看展過程中真的忍不住嘔吐，別擔心，盡量吐吧，主辦單位貼心地以嘔吐袋作為入場門票，另外部分佳餚現場還提供試吃。

(中時電子報)

文章來源：The Disgusting Food Museum Is Yucking People’s Yums

文章來源：Fish sperm sacks, maggot cheese or virgin boy eggs — bon appetit at the Disgusting Food Museum

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