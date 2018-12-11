輕巧美觀愛心鍊墜 藍芽發訊防失智長者走失

彰化縣政府設計「愛心手鍊2.0─守護BBCALL」預防失智長者走失協尋系統，可以當手錶、項鍊，和吊飾鑰匙圈，輕巧美觀又實用，獲衛福部高齡友善城市獎項評選為「高齡友善城市金點獎」。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化縣政府社會處推出愛心手鍊，結合藍芽無線通訊技術優勢，研發出預防失智長者走失協尋系統，勇奪衛福部競賽金點獎，社會處人員上演行動劇介紹手鍊的實用性。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府設計「愛心手鍊2.0─守護BBCALL」預防失智長者走失協尋系統，輕巧美觀的造型，內建可收發訊號又可儲值感應扣款的晶片，在衛福部高齡友善城市獎項評選中，勇奪「高齡友善城市金點獎」。

愛心手鍊主體，以白色塑膠壓克力材質製成，約50元硬幣大小，並設計專屬藍芽錶帶，可向手錶、手鍊一樣直接配戴在手腕處，亦有打穿一個小孔洞，可當成墜子，穿線後可當成墜子項鍊、鑰匙圈或手機吊飾，方便長者隨身配戴，時尚美觀。

社會處長黃淑娟指出，這套系統運用手鍊上內建晶片防走失載具，以藍芽發訊功能，顯示配戴長者的即時定位訊息，一旦長者走失，家人能透過「守護BBCall」應用程式發送公告請其他用戶協尋快速找到人；熱心民眾也可主動運用「守護BBCall」應用程式來協助走失長者找到家人。

社會處表示，內建晶片還附加一卡通金流功能，家屬儲值後方便長者搭乘公車或購物使用，既是定位裝置也是虛擬錢包，讓長者出門在外安心又方便。這套系統運用藍芽技術優勢，目前手機應用程式「守護BBCALL」APP已超過6000人次下載，無須註冊即可直接開始使用。

(中時 )

賣鍋子的老闆改行做舞劇 舞敦煌… 不放手大陸巿場！吳寶春冠軍麵包…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。