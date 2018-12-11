輕巧美觀愛心鍊墜 藍芽發訊防失智長者走失

2018年12月11日 19:45 中時 謝瓊雲

彰化縣政府社會處推出愛心手鍊，結合藍芽無線通訊技術優勢，研發出預防失智長者走失協尋系統，勇奪衛福部競賽金點獎，社會處人員上演行動劇介紹手鍊的實用性。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府設計「愛心手鍊2.0─守護BBCALL」預防失智長者走失協尋系統，輕巧美觀的造型，內建可收發訊號又可儲值感應扣款的晶片，在衛福部高齡友善城市獎項評選中，勇奪「高齡友善城市金點獎」。

愛心手鍊主體，以白色塑膠壓克力材質製成，約50元硬幣大小，並設計專屬藍芽錶帶，可向手錶、手鍊一樣直接配戴在手腕處，亦有打穿一個小孔洞，可當成墜子，穿線後可當成墜子項鍊、鑰匙圈或手機吊飾，方便長者隨身配戴，時尚美觀。

社會處長黃淑娟指出，這套系統運用手鍊上內建晶片防走失載具，以藍芽發訊功能，顯示配戴長者的即時定位訊息，一旦長者走失，家人能透過「守護BBCall」應用程式發送公告請其他用戶協尋快速找到人；熱心民眾也可主動運用「守護BBCall」應用程式來協助走失長者找到家人。

社會處表示，內建晶片還附加一卡通金流功能，家屬儲值後方便長者搭乘公車或購物使用，既是定位裝置也是虛擬錢包，讓長者出門在外安心又方便。這套系統運用藍芽技術優勢，目前手機應用程式「守護BBCALL」APP已超過6000人次下載，無須註冊即可直接開始使用。

(中時 )