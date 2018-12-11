出席日天皇酒會 賴清德：台日不因任何意外受影響

2018年12月11日 19:44 中時 陳建瑜

日本今晚舉行「天皇誕生日慶祝酒會」，蔡英文總統與副總統陳建仁首度發賀電外，行政院長賴清德並親自出席。面對日本表達台灣通過禁止核災地區食品公投感到失望，賴清德今致詞時強調，期盼台日關係不因受任何意外事件而有絲毫影響。

今年是日本為明仁天皇退位前舉行最後一次的慶祝酒會，多名政府官員及藍綠政治人物均出席酒會，包括台日關係協會會長邱義仁、國民黨大老許水德、獨派大老辜寬敏等，許水德還分別與邱義仁與辜寬敏坐在會場旁交談。

現場還特別準備日本的大吟釀酒「獺祭 純米大吟釀50」敬酒，這是日本首相安倍晉三款待美國前總統歐巴馬訪日時的國宴用酒。

日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫致詞時表示，日前台灣舉行的地方選舉及公民投票結果對蔡英文政府而言相當震驚，同時，維持對日本食品進口台灣的管制措施同意票數高達八成一事，日方也趕到相當遺憾。

不過，沼田幹夫強調，即使如此，為共創日台間的光明未來，日本作為台灣真正的友人，將堅定持續合作的決心。

邱義仁則表示，多數雙邊關係皆出於自身利益考量，但台日關係卻是根植於相互關懷的情誼上，兩國特殊夥伴關係，無論歲月如何流逝，始終歷久彌新。

邱義仁指出，台日所處的國際環境遭逢巨大變化，近兩年來，日中關係雖見改善，但美中關係卻逐步惡化；而美國總統川普的改革，正逐漸改變東亞現狀，無論喜歡與否，都得面對這個變局。

邱義仁強調，日美台共享普世價值，即自由、民主、人權，因此他深信日本必能克服困難，必將日本、台灣及東亞地區帶來美好結果。

賴清德說，台日關係向來深厚，近幾年來更因為天災地變，彼此發展出患難當中的真情。台灣發生921地震時，幫助台灣最多的是日本，日本311地震時，關心日本最多的是台灣。

賴清德強調，他衷心期盼台日兩國能夠在既有良好基礎上，持續加強外交、經貿、體育、文化、社會上的各種交流，不因為受到任何意外事件，而有絲毫影響，盼台日兩國邦誼永固，人民感情長存。

(中時 )