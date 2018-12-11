出席日天皇酒會 賴清德：台日不因任何意外受影響

友善列印
中時

日本今晚舉行「天皇誕生日慶祝酒會」，蔡英文總統與副總統陳建仁首度發賀電外，行政院長賴清德並親自出席。面對日本表達台灣通過禁止核災地區食品公投感到失望，賴清德今致詞時強調，期盼台日關係不因受任何意外事件而有絲毫影響。

今年是日本為明仁天皇退位前舉行最後一次的慶祝酒會，多名政府官員及藍綠政治人物均出席酒會，包括台日關係協會會長邱義仁、國民黨大老許水德、獨派大老辜寬敏等，許水德還分別與邱義仁與辜寬敏坐在會場旁交談。

現場還特別準備日本的大吟釀酒「獺祭 純米大吟釀50」敬酒，這是日本首相安倍晉三款待美國前總統歐巴馬訪日時的國宴用酒。

日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫致詞時表示，日前台灣舉行的地方選舉及公民投票結果對蔡英文政府而言相當震驚，同時，維持對日本食品進口台灣的管制措施同意票數高達八成一事，日方也趕到相當遺憾。

不過，沼田幹夫強調，即使如此，為共創日台間的光明未來，日本作為台灣真正的友人，將堅定持續合作的決心。

邱義仁則表示，多數雙邊關係皆出於自身利益考量，但台日關係卻是根植於相互關懷的情誼上，兩國特殊夥伴關係，無論歲月如何流逝，始終歷久彌新。

邱義仁指出，台日所處的國際環境遭逢巨大變化，近兩年來，日中關係雖見改善，但美中關係卻逐步惡化；而美國總統川普的改革，正逐漸改變東亞現狀，無論喜歡與否，都得面對這個變局。

邱義仁強調，日美台共享普世價值，即自由、民主、人權，因此他深信日本必能克服困難，必將日本、台灣及東亞地區帶來美好結果。

賴清德說，台日關係向來深厚，近幾年來更因為天災地變，彼此發展出患難當中的真情。台灣發生921地震時，幫助台灣最多的是日本，日本311地震時，關心日本最多的是台灣。

賴清德強調，他衷心期盼台日兩國能夠在既有良好基礎上，持續加強外交、經貿、體育、文化、社會上的各種交流，不因為受到任何意外事件，而有絲毫影響，盼台日兩國邦誼永固，人民感情長存。

(中時 )

促轉會發稿反駁前主委黃煌雄「浴… 政院普悠瑪行政調查小組預定下周…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。