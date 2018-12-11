台南〉民進黨南市議會黨團周四討論正副議長提名方式

民進黨台南市議會黨團新任總召林宜瑾發出甲級動員令，通知13日召開黨團會議，討論正副議長提名事宜。（洪榮志攝）

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民進黨台南市議會黨團11日下午發出甲級動員令，通知成員於13日召開黨團會議，討論正副議長提名事宜。新任黨團總召林宜瑾表示，根據中央黨部組織部11日函文內容，當天的黨團會議不會貿然直接進行正副議長選舉假投票，將先針對正副議長人選的產生方式，進行充分溝通討論。

林宜瑾說，中央黨部的函文還指出，「推選總召屬黨團自主範疇，對於結果予以尊重」，無異直接承認7日黨團會議產生新任總召的適法性。她還強調，此次黨團會議召開前的會議通知，內容明載「討論黨團成立相關事宜」，歷次新屆議會成立黨團的首要任務，就是推選黨團總召，對於部份黨籍同志批評會議通知不明，深感意外。

林宜瑾也指出，當天會議到場的20位議員當選人中，有過半的12人舉手贊成於當天會議中立即推選總召，她也在議員同事的推舉下，無異議通過成為新任總召，再加上中央黨部組織部調查結果確認適法性，顯示新任總召產生方式並無疑義。

林宜瑾表示，目前最重要的工作是決定民進黨團正副議長提名方式，以及盡速產生正副議長候選人。對此，黨團也於下午發出甲級動員，將於周四討論此案，希望透過充分意見溝通來形成共識，讓黨團上下團結一致，共同面對正副議長選舉，確保未來議會正常運作，並協助市政順利推動。

(中時 )

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