茱莉亞羅勃茲的「洞」越來越好！ 標題錯字讓人好害羞

茱莉亞羅勃茲。（翻攝自網路）

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報紙標題驚見錯字。（翻攝自網路）

新聞版面偶有錯字，但錯字造成雙關進而形成尷尬倒是挺少見。美國報社《The Post-Journal》在一篇報導茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）的新聞上，本來想講的是「茱莉亞羅勃茲發現她的人生和角色越來越好」，因為錯字變成「茱莉亞羅勃茲發現她的人生和『洞』越來越好」！

報導將「Roles」（角色）誤打成「Holes」（洞），導致見報標題為「隨著年歲漸增，茱莉亞羅勃茲發現她的人生和『洞』變得越來越好（Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age）」。雖然《The Post-Journal》很快地發表更正啟事，聲明「Holes」（洞）應為「Roles」（角色），但紙本已被網友在網路上瘋狂轉傳。

網友開玩笑「這應該是世界最糗的文法錯誤了」、「本日最佳標題」、「難怪她是明星，我的就只會越來越糟」。外界認為應是自動校正軟體無法分辨「Holes」與「Roles」的文法錯誤，加上缺乏人工校稿，所以導致這次錯誤。

茱莉亞羅勃茲自認越來越好的角色，是電影《班恩回家》裡的母親一角，電影21日在台上映。

(中時 )

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