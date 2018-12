茱莉亞羅勃茲的「洞」越來越好！ 標題錯字讓人好害羞

2018年12月11日 19:47 中時 潘鈺楨

報紙標題驚見錯字。(翻攝自網路)

新聞版面偶有錯字,但錯字造成雙關進而形成尷尬倒是挺少見。美國報社《The Post-Journal》在一篇報導茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)的新聞上,本來想講的是「茱莉亞羅勃茲發現她的人生和角色越來越好」,因為錯字變成「茱莉亞羅勃茲發現她的人生和『洞』越來越好」!

報導將「Roles」(角色)誤打成「Holes」(洞),導致見報標題為「隨著年歲漸增,茱莉亞羅勃茲發現她的人生和『洞』變得越來越好(Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age)」。雖然《The Post-Journal》很快地發表更正啟事,聲明「Holes」(洞)應為「Roles」(角色),但紙本已被網友在網路上瘋狂轉傳。

網友開玩笑「這應該是世界最糗的文法錯誤了」、「本日最佳標題」、「難怪她是明星,我的就只會越來越糟」。外界認為應是自動校正軟體無法分辨「Holes」與「Roles」的文法錯誤,加上缺乏人工校稿,所以導致這次錯誤。

茱莉亞羅勃茲自認越來越好的角色,是電影《班恩回家》裡的母親一角,電影21日在台上映。

(中時 )